Touche pas à mon poste : un chroniqueur révèle être atteint d’une maladie méconnue !

View this post on Instagram

Depuis mon retour à TPMP le 2 septembre dernier, vous êtes nombreux à me demander pourquoi je suis si peu présent autour de la table. J’aurais dû être présent ces 9 et 16 septembre, mais j’ai annulé mes présences au dernier moment, pour un même motif que je garde secret depuis longtemps mais que j’ai aujourd’hui envie d’évoquer publiquement. Souvent, vous avez été nombreux à me signaler que je ne me tenais pas bien sur mon dossier, que j’étais avachi sur la table, que je me touchais le bas du dos en permanence avec les mains, en vérifiant bien que la caméra ne soit pas branchée sur moi… A chacune de mes prestations, j’essaie au plus possible de masquer mes douleurs, de les occulter le temps de quelques heures, mais le corps a ses raisons. Les douleurs sont insupportables, et interviennent par crises. Ces dernières semaines, elles se sont accentuées et me contraignent à rester alité. Je souffre de fibromyalgie, une maladie qui se caractérise par des douleurs musculaires intenses, des maux de tete insupportables, des troubles digestifs divers, et une fatigue chronique. A chacune de mes prestations dans TPMP, je donne l’image de quelqu’un d’amorphe, mollasson. Ce n’est pas l’image que j’ai envie de donner de moi, mais les trois heures de train m’épuisent et ne font qu’accentuer mes douleurs. Il m’est donc impossible de faire semblant : j’ai mal, et j’ai du mal à le cacher. A 23 ans seulement, je dois accepter l’idée d’avoir toujours mal au dos, aux jambes, à la tête et au ventre. J’ai 23 ans et je dois accepter l’idée qu’il n’y a aucun traitement qui puisse me guérir : Doliprane, Spasfon, Moxydar et Dafalgan sont mes meilleurs amis. La maladie évoluant par crises, il y a des semaines plus compliquées que d’autres, et ces deux dernières semaines sont particulièrement éprouvantes. Mille mercis à Cyril Hanouna et à ses équipes pour leur patience et leur compréhension. J’espère être très vite de retour autour de la table, et si possible sans douleurs et avec le sourire.❤️