Touche pas à mon poste! : Un des chroniqueurs de Cyril Hanouna finit en garde à vue… Raymond raconte ses drôles anecdotes de débuts à la radio !

D’abord à la radio puis à la télé, tout n’a pas été si facile pour le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Raymond. Malheureusement pour le jeune homme, son employeur adore faire des blagues, et il en a été plusieurs fois la victime, au point de se retrouver plus d’une fois derrière les barreaux.

Un chroniqueur loin des paillettes de la télévision

Cyril Hanouna a su s’entourer au fil des années, de personnes aux avis aussi divergents que intéressants. De même, les chroniqueurs de l’émission Touche pas à mon poste ont aussi bien des personnalités différentes, que des métiers qui parfois se rencontrent rarement.

Depuis quelques années, Raymond fait partie des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Chauffeur-livreur, le jeune homme s’est fait remarquer à travers son franc-parler. De même, en raison de son métier, Raymond est celui qui est le plus en contact avec les réalités du pays.

Comme il le dit lui-même, Raymond est « ancré dans la vie réelle. » Aussi, il tient à ses valeurs et n’hésite pas à parler lorsqu’il doit s’exprimer. D’ailleurs ses avis sont très souvent partagés par les internautes.

Dernièrement, le chroniqueur de Cyril Hanouna ne s’est pas gêné pour s’en prendre à l’humoriste Nicolas Bedos et la chanteuse Camille Lellouche dans l’un des épisodes de Touche pas à mon poste. Le crime de ces derniers ? Leur position dangereuse concernant le Covid-19 !

Pour le chauffeur-livreur, les célébrités doivent avoir un comportement adéquat par les temps qui courent, afin de ne pas inciter ceux qui les suivent, notamment les plus jeunes.

D’une manière ou d’une autre, Raymond n’oublie pas que c’est grâce à Cyril Hanouna qu’il a eu la chance d’intégrer la radio puis la télévision. Cependant, il a confié qu’il en a beaucoup bavé au début de l’aventure avec son actuel patron…

Raymond victime des blagues de Cyril Hanouna… comme c’est étonnant !

Revenant sur les débuts de sa collaboration avec Raymond ce mardi 17 novembre dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a encore démontré qu’il faut avoir le cœur bien accroché pour le suivre dans ses délires.

On apprend donc que c’est le chauffeur-livreur qui va trouver Cyril Hanouna afin que celui-ci lui trouve un travail. Toutefois, le jeune homme n’y croyait pas vraiment, jusqu’au jour où il a été surpris par un appel de l’animateur vedette de C8 pour un poste à la radio.

Raymond est alors chargé de la réalisation des défis pour l’émission de Cyril Hanouna à la radio. C’est en cette période qu’il a fait des aller-retour en garde à vue, à cause des blagues de Cyril Hanouna : « Quand je partais faire mes défis, ils appelaient la police pour dire ‘ il y a un mec qui fout le bordel dans un bar avec une fausse livraison, il y a des coqs, des poulets, il faut l’intercepter. ‘” »

Rien n’était laissé au hasard par l’animateur et ses équipes, qui n’hésitaient pas à renseigner la plaque d’immatriculation du jeune homme, ainsi que la description de son camion. Le pauvre Raymond ne comprenait pas ce qui lui arrivait, comme il l’a témoigné sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi : « Je ne comprenais pas quand je voyais débarquer les flics, je me disais on m’a balancé, faut que je raccroche. »

C’est ainsi que le jeune a subi plusieurs gardes à vue par la faute de Cyril Hanouna et de son humour parfois bien douteux…Néanmoins, il faut croire que Raymond n’est pas rancunier du tout, et qu’il comprend l’humour à la Cyril Hanouna, comme les plus anciens et les plus stables chroniqueurs de la bande, puisque tout semble avoir déjà été pardonné. D’ailleurs, c’est dans les rires que ce souvenir a été évoqué par les deux comparses.