« Tous en cuisine » avec Cyril Lignac : déjà la fin de l’émission de M6 ?

Une perte d’audience vitale

Le confinement n’a pas été tendre avec le domaine de la gastronomie et de la restauration. De nombreux restaurants ont dû fermer leurs portes à cause de la situation. Les gens ne pouvaient pas sortir, et même après le mois de mai, les restaurants ne pouvaient accueillir qu’un nombre limité de clients. Si la bonne cuisine a manqué aux gens, Cyril Lignac a voulu les aider à mieux supporter cette période « en cuisinant ». Lui-même chef cuisinier et propriétaire de nombreux restaurants, il était très concerné par la situation.

Depuis le 24 mars, Cyril Lignac partage sur M6 dans sa nouvelle émission « Tous en cuisine » des recettes que les téléspectateurs pourraient réaliser devant la télé. Pour attirer le maximum d’audience, l’émission était inspirée des principes « handmade » (Cyril Lignac se filmait depuis sa cuisine) et « Do it yourself » afin d’avoir le maximum de proximité. Des stars ont été invitées afin de participer à l’émission et de montrer leurs talents culinaires comme Iris Mittenaere, Jean Marie Bigard, Djibril Cissé ou Adil Rami.

Le concept a tout de suite plu au téléspectateur. À chaque diffusion, le nombre d’audiences atteint un pic. La part de marché de M6 a largement dépassé TF1 avec l’émission de Cyril Lignac. Avec plus de 13 % du public scotché devant l’émission tous les soirs (soit environ 2 millions de téléspectateurs), « Tous en cuisine » bat son plein.

Pourtant, pendant la semaine du 31 août au 04 septembre, l’émission perd petit à petit ses audiences. Seulement 8,6 % du public a regardé l’émission (environ 1,26 million de téléspectateurs). Une chute considérable pour cette émission qui fait désormais partie du quotidien des téléspectateurs. Bien que le nombre de téléspectateurs soit très correct par rapport aux autres émissions qui sont là depuis des années, la chute était très brusque.

L’émission n’était pas censée durée après le confinement, mais Cyril Lignac a voulu continuer le partage avec son public. Quand la vie recommence à revenir petit à petit à la normalité, les audiences se font de plus en plus rares. Il est assez normal que les gens ne portent aucun intérêt à regarder des célébrités cuisiner (ou cuisiner) après une journée de travail.

La fin était pourtant prévisible et Cyril Lignac l’a déjà vue venir. Il a déjà annoncé qu’il n’aura plus le temps de présenter l’émission parce qu’il a d’autres obligations à tenir. De plus, entre la présentation, la mémorisation des recettes et la préparation, il y a du gros travail à réaliser. Dans la logique des choses donc, les chances de survie de l’émission avant la fin de l’année sont très faibles.

Un remaniement à prévoir ?

Si l’émission garde un taux d’audience acceptable, M6 ne va pas se permettre d’annuler l’émission. Un remaniement des programmes est peut-être à prévoir.

Pendant ce confinement, « Tous en cuisine » a repris les créneaux de l’émission « Chasseurs d’appart ». Si l’émission de Stéphane Plaza a déjà repris sur la 6, celle de Cyril Lignac devra être reprogrammée.

Avec le retour de « La meilleure boulangerie de France », « Objectif Top Chef », « Cauchemar en cuisine », la chaîne a déjà assez d’émissions culinaires. « Tous en cuisine » aura-t-il une place dans le programme ? De plus, ces émissions sont très attendues par les téléspectateurs.

Une programmation hebdomadaire, la suppression de l’émission, un changement du présentateur ou du chef cuisinier, des tournages à l’avance… la suite de « Tous en cuisine » reste encore floue. En tout cas, Cyril Lignac est obligé d’innover encore une fois s’il veut continuer son émission.