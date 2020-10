Tous en cuisine : Carla Moreau se fait tacler par Cyril Lignac en direct devant des millions de téléspectateurs !

L’émission Tous en cuisine animée par Cyril Lignac et le chef Jérôme Anthony a accueilli ce mardi 29 septembre une célébrité que vous connaissez tous. Il s’agit de Carla Moreau. La jeune maman a accepté de participer à un numéro assez particulier de l’émission, avec son fiancé Kevin Guedj et sous le regard de leur fille Ruby, âgée de quelques mois seulement. Les animateurs ne se sont pas gênés pour lui envoyer des pics, face auxquelles la star a essayé tant bien que mal de se défendre.

Cyril Lignac n’est pas tendre avec Carla Moreau !

L’émission Tous en cuisine du mardi 29 septembre était un numéro spécial, puisqu’il mettait à l’honneur la ville de Marseille. A cette occasion, les producteurs ont décidé de faire appel à des invités originaires de la ville du Sud, pour représenter leur terroir. C’est ainsi que Carla Moreau et son fiancé Kevin Guedj ont été invité à participer à l’émission pour faire découvrir au monde leurs talents de cuisiniers.

Lors de l’émission, le couple faisait en sorte de bien suivre la recette, du moins autant que possible. Malheureusement, Cyril Lignac a fait une remarque un peu limite qui a refroidi l’ambiance. En effet, à un moment donné, Carla déjà fatiguée a fait une blague à Cyril. Elle lui faisait savoir qu’elle comprenait pourquoi il n’était pas gros, puisqu’il faisait trop de sport en cuisinant. Elle termine en s’exclamant : « j’ai le bras qui va exploser ! ». Pour répondre à la jeune femme, Cyril Lignac lance : « Eh Carla pour une fois que tu travailles »… aie aie aie, le taquin !

Quand son époux Kevin Guedj s’y met

Cette réponse de l’animateur été bien suffisante pour piquer au vif la star de télé-réalité. Elle tente quand même de sauver la face et de détendre l’atmosphère avec une remarque à l’endroit de son fiancé Kevin Guedj. Elle déclare donc que le simple fait de le supporter, c’est tout une histoire. Quant à lui, au lieu de lui apporter son soutien, il va plutôt l’enfoncer. Il déclare devant tous les téléspectateurs qu’elle travaille en effet, mais que son boulot consiste à se réveiller, aller uriner, et retourner se coucher.

C’était sans doute pour faire de l’humour, mais la jeune femme aurait certainement apprécié un peu de soutien. En plus, elle continuait de se justifier en affirmant qu’elle était maman, et que c’était le meilleur travail au monde.

Le chef s’en prend aussi à Carla Moreau

Pour finir, c’est le chef Jérôme Anthony lui-même qui s’en prend à Carla. Comme vous le savez, les originaires du sud et de Marseille plus précisément, ont un accent chantant qui n’enchante pas vraiment tout le monde. En plus, il faut dire que cette particularité est très remarquable chez Carla, surtout à cause de sa voix aigüe et portante.

Jérôme avait donc visiblement du mal à s’y faire, et il ne s’est pas gêné pour le faire remarquer avant la fin de l’émission. En s’adressant à Kevin Guedj, il lui demande s’il n’existe pas un bouton volume à mettre à sa fiancée.

La jeune femme n’a pas cessé de parler pour autant, et malheureusement pour Jérôme, elle n’a pas eu d’extinction de voix. Quoi qu’il en soit, l’essentiel à retenir c’est que même s’ils n’ont pas été tendres avec elle, Carla Moreau a fait de son mieux pour réussir son plat dans l’émission Tous en cuisine… Bravo Carla !