Tous en cuisine : déjà la fin de l’émission avec Cyril Lignac ! Elle sera reprise par Philippe Etchebest !

Après une longue absence de 2 mois, Cyril Lignac faisait son apparition le 24 août dernier. Si son retour a fait plaisir aux amoureux de la cuisine, et aux fans de gastronomie, ces derniers seront tout de même déçus puisque le chef cuisinier repartira bientôt. En effet, le vendredi 9 octobre prochain, Cyril Lignac sera obligé de dire au revoir aux habitués du programme. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une véritable déception pour les fans de l’émission

L’émission Tous en cuisine de Cyril Lignac a connu un énorme succès surtout durant la période de confinement. Alors que beaucoup de personnes étaient stressées par la crise sanitaire, cette émission du célèbre cuisinier venait comme une véritable solution pour sortir les gens de la monotonie.

Si Cyril Lignac vient d’achever le tournage de la prochaine saison du Meilleur pâtissier, il est actuellement sur plusieurs autres projets comme celui de la préparation d’une nouvelle émission. Mis à part ses apparitions à la télévision, le cuisinier est également promoteur de plusieurs restaurants. Il ouvrira les portes de l’un d’eux (Ischia) au public dans quelque temps.

Le chef cuisinier prévoit quitter l’émission bientôt, mais ce ne sera tout de même pas l’arrêt définitif de Tous en cuisine. Avant de partir, Cyril Lignac a laissé sa place à un digne successeur, un véritable roi des casseroles et des fourneaux. Il s’agit de Philippe Etchebest ! Cette nouvelle a été annoncée sur la chaîne le mardi 22 septembre dernier.

À partir du 12 octobre prochain, Philippe Etchebest le juré de top-chef ira à la quête de nouvelle personne iconique du monde de la cuisine. Surtout, l’arrivée d’un nouveau cuisinier ne veut pas dire que Cyril Lignac quitte définitivement l’émission. En effet, ce dernier fera son retour dans les prochains mois.

Étant donné que l’émission est désormais diffusée par salves, l’acolyte de Jérôme Anthony avait précédemment avoué ne pas être en mesure d’assurer toute l’année une émission présentée quotidiennement. On peut bien le comprendre pour quelqu’un qui est obligé d’apparaître en direct à la télé tous les soirs. Cela demande énormément de préparation et de savoir-faire.

Qui est Philippe Etchebest, le prochain chef dans tous en cuisine ?

Né le 2 décembre 1966, Philippe Etchebest est un véritable cordon-bleu. Capable de marier plusieurs saveurs, c’est un amoureux de la cuisine et ne laisse rien au hasard. Déjà à 17 ans, Philippe a participé à de nombreux concours culinaires et en a remporté plusieurs titres. Finaliste au Championnat de France du dessert en 1983, il est devenu le lauréat des concours Exp’hotel, 3 ans plus tard.

Il a accumulé plusieurs expériences jusqu’en 1993 où il a reçu le Prix International Paul-Louis Messonnier, ensuite celui du Meilleur Ouvrier de France en 2008 et celui du Grand Chef Relais & Château en 2007. Ces titres qui sont les siens sont loin d’être exhaustifs et Philippe Etchebest est considéré comme l’un des plus grands as de la cuisine. Véritable passionné de sport, cet homme est aussi un ancien boxeur et joueur de rugby.

C’est également la vedette de plusieurs émissions comme Cauchemar en cuisine et Cauchemar à l’hôtel, diffusées sur la chaîne M6. Dans ces émissions, il vient à la rescousse des restaurateurs ou des hôteliers qui sont sur le point de faire faillite. Si on l’a déjà vu dans l’émission top chef, ce célèbre cuisinier est également plébiscité pour effectuer des publicités pour des marques prestigieuses comme un Danone, Kronenbourg ou encore Heineken.