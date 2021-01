Tous en cuisine : face à Cyril Lignac, les téléspectateurs ne peuvent plus supporter les propos de Malika Ménard !

S’il y a bien une émission dont tous les français se souviendront lors de l’année 2020, c’est bien l’émission de cuisine Tous en cuisine, présentée par Cyril Lignac sur M6. Mais malheureusement, alors que pour les fêtes de fin d’année, un épisode exceptionnel a été tourné, c’est un cauchemar en direct qu’ont pu voir les internautes choqués par une séquence !

Tous en cuisine : une émission à l’occasion des fêtes de Noël complètement gâchée !

En cette bien triste période de fin d’année que nous avons connu, tous les français attendaient avec la plus grande impatience leurs programmes télévisés de Noël, afin de se changer les idées ! En effet, si certains foyers ont eu la chance de se réunir avec des familles parfois nombreuses, ce n’est clairement pas le cas de tout le monde. Malheureusement, certains français sont restés seuls chez eux loin de leur famille et de leur proche.

Mais avec des émissions de télévision comme Tous en Cuisine présenté par Cyril Lignac, c’est l’occasion ou jamais de découvrir des personnalités françaises qui partagent leur quotidien avec des millions de français. Il faut dire que l’émission est très originale et le concept qui a été trouvé en plein confinement a fait un gros carton sur M6 ! Malheureusement, certains téléspectateurs qui se faisaient une grande joie de voir Cyril Lignac en compagnie de Jérôme Anthony faire de succulentes recettes à l’occasion des fêtes de fin d’année ont été déçus par l’attitude de l’ancienne Miss France Malika Ménard qui a eu une attitude qui n’a pas plu à tout le monde, comme vous allez pouvoir le découvrir si vous n’avez pas eu la chance de voir l’émission qui est habituellement tournée et diffusée en direct !

Malika Ménard énerve les internautes lors de son intervention de Tous en cuisine : que s’est-il passé ?

C’est donc dans l’émission du mardi 29 décembre dernier, il y a tout juste quelques jours, que l’ancienne Miss France Malika Ménard était invitée de Tous en cuisine aux côtés de Cyril Lignac. Aux côtés de son compagnon Christophe, on a pu découvrir la très belle femme réaliser une nouvelle recette inédite du chef cuisinier, mais rien ne s’est passé comme prévu…

Alors que pendant l’émission, les invités se doivent de suivre assez scrupuleusement les consignes qui sont données par Cyril Lignac, Malika Ménard n’en a fait qu’à sa tête ! Bien que son compagnon semblait intimidé par la situation, se présentant même comme l’”assistant” de l’ancienne reine de beauté, cette dernière a eu une attitude insupportable selon certains internautes.

En effet, qu’il s’agisse de faire une émulsion avec du miel ou faire monter des blancs en neige, les consignes n’ont pas été suivies par le couple et cela n’a pas du tout plu aux internautes.

Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de critiques contre Malika Ménard et son compagnon suite à leur participation à Tous en cuisine aux côtés de Cyril Lignac, par caméras interposées ! Si on aurait pu croire que sa participation à l’émission aurait pu permettre de redorer son image, dans la réalité il n’en est rien et cela n’a fait qu’empirer les choses ! De son côté, le chef de cuisine Cyril Lignac est resté comme à son habitude impassible et n’a pas mal réagi dans cette situation qui peut être assez déconcertante pour lui !