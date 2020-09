Tous en Cuisine : les téléspectateurs choqués par la ressemblance entre Alizée et sa fille Annily !

Cyril Lignac, Jérôme Anthony et les téléspectateurs ont cuisiné en bonne compagnie ce mercredi 26 août sur la chaîne de télévision M6. En effet, la chanteuse Alizée était de la partie en direct de sa maison avec sa petite famille.

Alizée, invitée avec sa famille dans Tous en cuisine

Après bien de péripéties, entre salade niçoise terrorisée et autres mésaventures, l’émission Tous en cuisine a bel et bien démarré. Cette fois, Cyril Lignac n’est pas le seul animateur de l’émission, qui est toujours autant commentée sur les réseaux sociaux. L’animateur Jérôme Anthony est à ses côtés pour le seconder.

En tant qu’invité, les cuisiniers en herbe ont eu la joie de voir la chanteuse Alizée se joindre à eux, en directe depuis sa cuisine. Avec elle, se trouvait sa fille aînée âgée maintenant de 15 ans, et son mari Grégoire Lyonnet.

Rappelons qu’Alizée et Grégoire se sont rencontrés lorsque la jeune femme avait participé à la 4e saison de l’émission « Danse avec les stars », diffusée sur TF1. Son actuel mari était son partenaire de dance, et ils ont d’ailleurs remporté ensemble la compétition lors de cette saison. Cela se passait en 2013, et aujourd’hui, une petite fille prénommée Maggy, est née de leur union depuis novembre 2019.

Pour participer à Tous en cuisine, c’est donc avec Annily sa fille aînée et son époux, qu’Alizée était accompagnée. Ils formaient une belle famille, et les internautes toujours aussi présents, ont été sous le charme. Ils ont remarqué qu’Annily Chatelain était une toute jeune fille rayonnante.

Il faut dire que l’ado, malgré que ces parents l’aient éloigné des médias, est comme la plupart des jeunes de son âge, active sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, elle se fait déjà un nom sur Instagram, où le nombre de ses abonnés se chiffre déjà à près de 50.000.

Malgré tout, Annily Chatelain mène quand même une vie aussi normale que possible à Ajaccio, entouré de sa maman, sa petite sœur et son beau-père. Il faut remarquer que pour son âge, elle est déjà assez mature. Annily semble avoir les pieds bien ancrés sur terre puisque d’après elle : « Je ne suis absolument pas célèbre il faut le dire… En ce qui concerne ‘La célébrité de mes parents’, ce n’est pas quelque chose à gérer puisque je vis avec ça depuis petite. Les gens sont donc habitués à Ajaccio. »

Une troublante ressemblance…

Annily Chatelain a reçu il y a peu, son diplôme de Brevet des écoles, avec une bonne mention ! Ce qui a évidemment fait la fierté de sa maman, comme on peut s’en douter. Il faut savoir que toutes deux sont très complices, ce qui explique qu’Annily soit là pour sa maman, pour sa participation à Tous en cuisine.

Au menu, Cyril Lignac a proposé à ses cuisiniers en herbe dont la chanteuse Alizée et sa famille, de réaliser un plat et un dessert pour un dîner de chef ! L’une des particularités qui a fait beaucoup réagir les internautes, concerne la ressemblance qui existe entre la chanteuse et sa fille aînée.

Il faut dire que ce n’est pas la 1ère fois que la mère et la fille sont vues ensemble. D’ailleurs, ces dernières ne manquent pas souvent de poser ensemble, pour le plus grand bonheur de leurs abonnés.

Beaucoup d’internautes ont noté que la mère et la fille se ressemblaient énormément. Il y en a qui ont été étonnés qu’Annily semble plus grande que son âge. Pour certains, Alizée et sa fille ressemblent plutôt à des sœurs.