Toutes les erreurs à éviter sous la douche, elles abîment vraiment votre peau

La douche vous offre un peu de bien-être avant de commencer une journée ou avant de rejoindre le lit. Par contre, certaines pratiques sont néfastes et, malheureusement, nous ne connaissons pas toujours ces habitudes qui sont en réalité des erreurs. Nous vous proposons de les découvrir au plus vite et vous pourrez enfin prendre soin de votre peau tout en profitant pleinement de cette douche.

Le Top 5 des erreurs à éviter si vous prenez une douche

Nous avons tendance à ne pas prendre de bain puisque l’eau si chaude pendant 30 minutes peut entacher votre peau, mais ce désagrément est aussi visible avec la douche si vous n’êtes pas raisonnable au niveau de la durée.

La première erreur concerne le temps, vous ne devez pas être trop long, car vous éliminez les huiles corporelles qui sont essentielles pour votre corps. L’eau ne doit pas être trop chaude, les cellules kératiniques sont abîmées si la température est trop importante. La peau pourra donc sécher plus facilement. Evitez aussi de vous laver le visage alors que vous êtes sous la douche même si cela semble très pratique. L’eau est trop chaude et la peau aura tendance à s’irriter plus aisément. Pendant que vous prenez votre douche, évitez également de vous laver les cheveux à cause du shampoing qui se retrouve sur votre peau, il peut contenir des produits agressifs. Oubliez aussi de vous raser les jambes alors que vous vous lavez puisque ce n’est pas le meilleur moment notamment le matin.

Dans la plupart des cas, vous avez des poils qui sont moins visibles puisque les jambes peuvent gonfler pendant la nuit. Par conséquent, il est conseillé de se raser, mais uniquement le soir même si vous optez pour la douche. Cette dernière ne doit par contre pas être trop longue, et l’eau trop chaude pour ne pas avoir les désagréments cités au préalable. Vous pouvez désormais vous laver sans entacher votre peau, mais il existe d’autres erreurs que nous commettons tous et cela peut être désagréable sur le long terme. Par exemple, il ne faut pas frotter la serviette sur les différentes parties de votre corps, il est préférable d’être beaucoup plus doux en appuyant légèrement la serviette.

Attention à votre gant de toilette

Nous avons tendance à utiliser des gants de toilette ou encore des gants de crin puisqu’ils permettent de supprimer aisément les peaux mortes. Par contre, ils sont désagréables si vous ne les nettoyez pas régulièrement. Certes, vous utilisez du savon ou du gel douche, mais ils ont tendance à rester mouillés dans cet environnement humide. Les bactéries se développent plus facilement et elles se déposent ensuite sur votre peau avec quelques conséquences désastreuses. La meilleure solution consiste à les passer à la machine à laver une fois par jour à la suite de votre douche.

Pensez à acheter plusieurs gants pour les renouveler plus facilement au cours de la semaine. Il faut éviter de les nettoyer une fois tous les 7 jours puisque les bactéries se développeront forcément. Ce n’est pas seulement le cas pour les gants de toilette ou les gants de crin, car les serviettes méritent aussi un entretien régulier pour les mêmes raisons. Certains Français ont tendance à les conserver près d’une semaine sans les nettoyer, cela est donc problématique pour la peau à cause des bactéries.

Vous savez désormais que la douche peut être un moment très relaxant si vous suivez tous les conseils évoqués dans cet article. Cela est aussi valable pour les enfants en ce qui concerne la durée et la température de l’eau.