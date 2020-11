Ils sont assez simples puisque vous avez une boîte en carton généralement et de petites fenêtres sont au rendez-vous.

Lorsque vous ouvrez l’une d’entre elles en fonction de la date, une surprise se dévoile. Ce procédé comble les attentes des enfants de 3 à 6 ans, mais également les adultes.

Quels sont les produits disponibles ?

Si au départ, les calendriers de l’Avent proposaient uniquement des chocolats, ce n’est désormais plus le cas. En effet, vous avez toujours ces gourmandises, mais d’autres produits sont disponibles. Vous pourrez dénicher des figurines, de la pâte à modeler ou encore des poupées comme des Barbies, des voitures ainsi que des univers complets.

De nombreuses firmes ont fait le choix de proposer avec leur univers un calendrier de l’Avent.

Parmi les enseignes les plus connues, vous avez Playmobil, Lego, mais également Disney.

Des entreprises peuvent aussi s’inspirer de leur gamme pour créer un petit calendrier de l’Avent avec 12, 24 ou 25 cases.

En effet, le nombre pour les cases n’est pas universel, vous aurez clairement des calendriers qui feront patienter votre enfant jusqu’au jour de Noël. D’autres par contre s’arrêtent au 24 décembre, car de nombreuses familles donnent les cadeaux au cours de cette journée. Elles n’attendent donc plus le 25 pour découvrir tous les cadeaux au pied du sapin. Les calendriers de l’Avent s’adaptent à toutes les tendances, car vous aurez même des versions de 12 jours et d’autres sont conçus après Noël afin de patienter jusqu’à la nouvelle année. Cela est toutefois réservé aux adultes. Nous vous proposons donc de découvrir les meilleurs calendriers de l’Avent pour un enfant de moins de 6 ans.

Le meilleur calendrier de l’Avent dès 3 ans

Pour les petits, vous avez bien sûr des calendriers de l’Avent qui sont clairement ludiques. Les plus jeunes peuvent ainsi apprendre à compter, et même à patienter jusqu’au jour de Noël. Cela vous permettra ainsi de concrétiser le « nombre de dodos » jusqu’au 25.

Le calendrier de l’Avent Play-Doh

Calendrier de l'Avent Play-Doh. Faites que le compte à rebours de Noël soit encore plus amusant cette année avec ce calendrier de l'avent Play-Doh!

Ce calendrier de l'avent est livré avec 3 pots standard Play-Doh et 2 pots Sparkly.

Le jour de Noël, votre enfant aura 24 cadeaux amusants et 1 tapis de jeu excitant.

Ouvrez le côté de l'emballage pour retirer le tapis de jeu et les baignoires Play-Doh.

Convient aux enfants de 3 ans et plus.

Les enfants ont une imagination débordante et il faut l’exprimer notamment avec de la pâte à modeler. Cette dernière est à découvrir dans ce calendrier de l’Avent et vous aurez de petits pots avec quelques couleurs. Le prix est appréciable à savoir moins de 21 euros et vous avez trois pots classiques et deux versions Sparkly. Il pourra aussi avoir un tapis de jeu pour éviter de salir la table de la salle à manger.

Le calendrier de l’Avent Playmobil 9391

Promo 1,47 EUR Playmobil - Calendrier Avent 1.2.3 'Père Noël Animaux Forêt - 9391 Les calendriers de l’Avent Play mobil avec 24 fenêtres prémontrés pour créer une mise en scène complète jusqu’à Noël.

L'oiseau se niche dans le sapin.

Il s’agit d’une boîte avec plusieurs personnages très sympathiques puisque vous aurez le thème de Noël. La boîte est facturée moins de 20 euros, vous avez 24 fenêtres et une scène complète sera alors opérationnelle le 25 décembre. Il y a aussi des figurines et tous les accessoires pour constituer une scène de Noël. Vous aurez bien sûr le Père Noël, des animaux et d’autres personnages qui assistent à la livraison des cadeaux.

Le calendrier L.O.L avec des figurines

L.O.L. Surprise, OOTD 2020 - Calendrier de l’Avent 25 surprises dont 1 poupée exclusive 8cm, accessoires et vêtements, fonction eau surprise, jouet pour enfants dès 3 ans, LLUG6 PRODUIT OFFICIEL L.O.L. Surprise !

CALENDRIER DE L'AVENT : avec 1 surprise par jour à découvrir jusqu'au Grand Jour !

25 SURPRISES : poupée, tenues, paire de chaussures, biberon, accessoires et autocollant !

UNE POUPÉE : avec 1 Poupée Exclusive de 8cm environ articulée. Et fonction eau surprise !

VALEUR ÉDUCATIVE : découvrir et expérimenter !

Cet univers est très apprécié par les petites filles, elles aiment les poupées avec ce look très coloré et incroyable. Il s’agit d’une édition limitée que vous pourrez bien sûr trouver en 2020.

Le calendrier de l’Avent est facturé moins de 30 euros et vous pourrez découvrir une poupée de 8 cm.

Ce sont 25 surprises qui sont au rendez-vous avec des poupées, des tenues, des chaussures, des autocollants et même des biberons.

Vous avez donc trois calendriers de l’Avent pour cette gamme avec des prix assez convenables, ils s’adaptent à toutes les bourses.

Le meilleur calendrier de l’Avent pour un enfant de 4 ans

Lorsque les enfants ont 4 ans, vous pouvez trouver un calendrier avec de petites pièces, car ils sont finalement assez grands pour comprendre qu’il ne faut pas les porter à la bouche. Bien sûr, avec cet âge, il sera aussi possible d’acheter les produits que nous avons pu présenter au préalable.

Le calendrier de l’Avent Hot Wheels avec les petites voitures

Hot Wheels Calendrier de l'avent, contient 24 surprises, 8 petites voitures et 16 accessoires, pour enfants dès 3 ans, FYN46 À l’approche de Noël, chaque jour est une fête avec ce calendrier de l’avent coloré, qui contient 24 fenêtres et autant de surprises Hot Wheels

Lorsque vient décembre, votre enfant découvre sa première surprise et commence le décompte des jours jusqu’à Noël avec Hot Wheels

Ce calendrier de l’avent Hot Wheels traditionnel fera le bonheur des petits et des grands

Il comprend huit véhicules Hot Wheels décorés et seize accessoires, soit une surprise par jour jusqu’à Noël

Le calendrier de l’avent Hot Wheels inclut désormais un tout nouveau tapis de jeu dépliable pour que les enfants puissent jouer avec leurs surprises et faire tourner leur imagination à plein régime

Pour moins de 23 euros, vous avez un calendrier très intéressant pour les enfants qui apprécient les voitures. Vous pourrez découvrir en sa compagnie 16 accessoires et 8 petites voitures. Ce sont donc 24 cadeaux qui sont au rendez-vous avec ce calendrier officiel. Il est abordable et surtout il peut être complété avec d’autres boîtes de cet univers. Hot Wheels a une gamme très importante et vous aurez une multitude de voitures.

Le calendrier Hapids avec des dinosaures

HAPIDS Jouets Dinosaures Calendriers de Noël de l'Avent pour Les Enfants 2020. SURPRISE DE DINOSAUR QUOTIDIENNE - 24 figurines uniques de jouets de dinosaures pour garçons et filles dans cet incroyable et grand calendrier de l'Avent de Noël. Un par jour, sans répétition, tous les dinosaures sont réalistes et représentent de vrais dinosaures.

DÉFI DE PUZZLE INTERACTIF ET AMUSANT - Le calendrier de l'Avent a un rabat qui se transforme en puzzle de recherche de mots de dinosaures ! Profitez du défi et du plaisir de rechercher les 24 noms différents de dinosaures dans le puzzle. Il est interactif et tellement amusant, pour toute la famille.

CADEAU DE NOËL MERVEILLEUX POUR LES ENFANTS - Contribuez à l'enthousiasme des enfants en leur offrant chaque jour un nouveau jouet en dinosaure pendant le compte à rebours de Noël.

GET EXACTLY WHAT YOU SEE IN THE PHOTOS - Obtenez exactement les jouets dinosaures que vous voyez dans les photos et la vidéo, y compris nos grandes surprises dinosaures du 12 et 24 décembre. Votre satisfaction nous tient à cœur ! Le logo HAPIDS est votre garantie de notre haute qualité ; contactez-nous si vous n'êtes pas entièrement satisfait !

SOLIDE ET DURABLE – Votre cadeau arrivera dans une boîte solide avec des illustrations festives que vous serez fier d'offrir et qui fera vibrer les enfants. Le calendrier de l'Avent est livré dans une pochette de protection afin qu'il arrive avec toutes les portes intactes - il suffit de le retirer avant la première ouverture pour révéler les portes perforées.

Si vous ne voulez pas acheter un produit classique avec des figurines ou des chocolats, voire de petites voitures, les dinosaures vous combleront. Il est important de noter que la gamme Hapids comprend aussi un calendrier de l’Avent avec des licornes. Le prix est aussi très appréciable, vous devez prévoir seulement 20 euros. Vous aurez la livraison gratuite et d’autres avantages bien sûr. Le calendrier dissimule un puzzle de recherche, vous avez les noms des dinosaures qu’il faut trouver dans la grille.

Le calendrier de l’Avent avec la poupée L.O.L

Nous avons eu l’occasion de présenter ce produit au préalable, il est donc aussi proposé pour les enfants de 4 ans. Vous aurez une surprise par jour et une poupée de 8 cm. Ce calendrier de l’Avent se démarque des autres puisque vous avez 25 cadeaux, l’un sera alors réservé au jour de Noël, ce qui n’est pas forcément les cas pour d’autres versions présentées dans ce comparateur.

Le meilleur calendrier de l’Avent pour un enfant de 5 ans

A cet âge, les univers se multiplient, mais le concept reste le même à savoir trouver des cadeaux jusqu’au jour de Noël qui est souvent très attendu. Pour moins de 25 euros, vous aurez un calendrier avec deux domaines très appréciés par les plus jeunes.

Le calendrier de l’Avent Hatchimals à collectionner

Hatchimals Colleggtibles 6044284 Calendrier de l’Avent Hatchimals à Collectionner avec personnages exclusifs Le Calendrier de l'Avent 100% Hatchimals à collectionner

24 surprises à découvrir et un univers de jeu

Contient 10 Hatchimals de Noël à collectionner et de nombreux accessoires

A partir de 5 ans

Ce sont des figurines qui sont issues d’un univers très coloré, vous aurez alors plusieurs personnages exclusifs.

Il s’agit de la meilleure vente, ce calendrier Hatchimals est clairement apprécié par des enfants dès 5 ans.

Vous avez une version en 3D qu’il est possible de laisser sur la table puisque des éléments du décor se déplient.

Toutes les fenêtres réservent une surprise avec plusieurs personnages issus de ce domaine.

Votre enfant pourra même découvrir 10 Hatchimals de Noël à collectionner et des accessoires.

Le calendrier de l’Avent Playmobil est incontournable

Playmobil - 9263 - Calendrier de l'Avent Top Agents Atelier de l'équipe espion Avec arme surpuissante, laser, véhicule et drone de reconnaissance.

Une lumière rouge est visible dans la direction de tir lorsque le bouton du laser a été actionné (nécessite 2 piles boutons de type 392 LR 41 fournies). Les deux drones de reconnaissances peuvent être envoyés en appuyant sur le déclencheur.

Le véhicule fourni peut être transformé en avion, mais aussi en sousmarin. Les équipements peuvent être fixés à la paroi du véhicule.

Si certains univers ne rencontrent plus autant un vif succès, d’autres par contre sont toujours aussi réjouissants. C’est le cas des Playmobil et les univers sont très vastes, ils s’adaptent à tous les âges que ce soit des fillettes ou des garçonnets. Pour moins de 21 euros, vous avez plusieurs figurines qui sont issues de l’atelier des espions. La version Noël est intéressante avec des vaisseaux, une voiture et tous les accessoires indispensables pour que l’imaginaire de votre enfant puisse s’exprimer. Bien sûr, cette gamme n’est clairement pas la seule à débarquer sur le marché et les boîtes sont complémentaires. Si votre enfant a déjà des agents chez Playmobil, il pourra compléter ses scènes et avoir des jeux beaucoup plus conséquents.

Vous avez donc deux calendriers très intéressants qui peuvent être offerts à une fille ou à un garçon. Ce sont plutôt des produits mixtes notamment pour Playmobil, qui est universel.

Le meilleur calendrier de l’Avent à 6 ans

Votre enfant est désormais un peu plus grand et vous devez trouver des produits qui s’adaptent à son univers. Bien sûr, les calendriers de l’Avent sont conçus pour tous les âges et ceux présentés au préalable seront aussi compatibles pour une petite fille de 6 ans ou un garçon. Il y a toutefois deux boîtes que nous souhaitons vous proposer, car elles sont très sympathiques.

Le calendrier de l’Avent de Barbie Dreamtopia

Barbie Calendrier de l'Avent Dreamtopia fourni avec poupée blonde en maillot de bain dégradé et 24 accessoires surprises, jouet pour enfant, GJB72 Ce calendrier de l’Avent Barbie Dreamtopia enchantera les enfants en leur offrant une nouvelle surprise chaque jour pendant 24 jours, puis d’infinies possibilités de jeu à savourer tout le reste de l’année !

Après avoir découvert leur poupée Barbie le premier jour, chaque jour pendant 23 jours, les enfants ouvriront un nouveau cadeau : un vêtement, un accessoire pour la poupée ou un élément de jeu !

Côté vestimentaire, ce calendrier de l’Avent comprend 2 jupes, une paire d’ailes et une queue de sirène pour transformer Barbie en princesse, en sirène ou en fée

À vous de mélanger ou d’assortir les différentes pièces découvertes chaque jour : chaussures colorées, diadèmes, colliers, baguette magique ou encore brosse à cheveux, tous sont ornés de détails magiques !

D’autres surprises sont là pour stimuler l’imagination et créer de nouvelles aventures, avec notamment 4 animaux de compagnie : un chiot, un lapin, un bébé dragon et une licorne !

Contrairement aux idées reçues, tous les univers sont adaptés sous la forme d’un calendrier de l’Avent et si votre enfant veut une Barbie pour Noël, vous pouvez lui proposer ce concept. La poupée est dévoilée le premier jour et les accessoires sont ensuite dévoilés.

Ce sont 24 accessoires et une Barbie qui seront au rendez-vous les premiers jours de Noël.

Il y a plusieurs produits comme des personnages à savoir un chiot, un lapin ou encore une queue pour que Barbie puisse devenir une sirène.

D’autres surprises sont disponibles en parallèle des animaux de compagnie.

Généralement, ce calendrier de l’Avent est disponible dès 3 ans et jusqu’à 7 ans.

Le calendrier de l’Avent Lego et Disney avec Star Wars

2 166 Commentaires LEGO®-Star Wars™ Calendrier de l’Avent LEGO® Star Wars™ 2019 6 Ans et Plus, 280 Pièces 75245 Chaque fenêtre s'ouvre pour révéler l'un des jouets LEGO Star Wars à construire.

Ce calendrier de l'avent LEGO Star Wars 2019 inclut figurines et 4 droïdes LEGO.

Comprend 13 modèles miniatures à collectionner : un destroyeur stellaire du Premier Ordre, la navette de Kyle Ren, un fusil blaster de Stormtrooper, le X-Wing de Poe, un transporteur de troupes de la Résistance, l’île d’Ahch-To, un Quadjumper, le canon de étoile de la mort, un Tank droïde de l’Alliance des corporations, un tmt, une capsule de sauvetage, un canon de Hoth et une voiture des nuages à double nacelle.

Comprend également un Stormtrooper du Premier Ordre, Chewbacca, un modèle exclusif de Luke Skywalker avec sa tenue de l’île d’Ahch-To, un artilleur de étoile de la mort, un soldat rebelle et un pilote de voiture des nuages, ainsi qu'un droïde souris, un droïde de combat et un mynock LEGO.

Ce calendrier de l’Avent pour enfants inclut en outre un Porg et un droïde Gon LEGO sur le thème de Noël.

Ce sont deux firmes qui se conjuguent parfaitement puisque les fans de Star Wars peuvent retrouver lors des fêtes de Noël une multitude de produits de ce genre. Le calendrier est un peu onéreux puisqu’il est affiché à 60 euros. C’est pratiquement le double par rapport à des versions traditionnelles, mais ce sont les figurines et les accessoires officiels de la licence Star Wars.

Votre enfant pourra découvrir les personnages emblématiques des films.

Il y a des accessoires pour créer des scènes mythiques, mais également les vaisseaux, les armes et les droïdes.

Ce n’est pas le seul calendrier de l’Avent pour Star Wars, mais celui-ci est vraiment séduisant.

