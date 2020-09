TPMP : Cyril Hanouna dévoile les salaires de plusieurs animateurs télé !

Le sujet des salaires est un tabou qui divise. Dans l’émission « Touche pas à mon poste » de ce mercredi 16 septembre 2020, Cyril Hanouna a fait des révélations sur les salaires de certains animateurs télé, aussi bien dans TPMP qu’en dehors. De grands animateurs ont été cités.

Combien gagnent les animateurs télé ?

Si certains sont curieux de savoir ce que gagnent les personnes qui travaillent à la télévision, principalement les animateurs et animatrices, d’autres ont toujours eu peur qu’un montant jugé exorbitant, fasse des vagues. Qu’à cela ne tienne, Cyril Hanouna animateur vedette de la chaîne C8, a décidé de briser ce tabou, et de faire des révélations.

C’est ainsi que les téléspectateurs ont appris que l’animateur du journal télévisé Jean-Pierre Pernaut qui intervient sur TF1, touchait 2 000 euros par JT. Rappelons au passage que Jean-Pierre Pernaut, même si dans l’émission tous ont estimé que c’était vraiment pas mal comme salaire, a annoncé son départ de la chaîne TF1. Toujours sur TF1, la présentatrice Karine Ferri qui intervient dans plusieurs émissions du groupe TF1, gagnerait 1500 euros, à chaque fois qu’elle présente un tirage loto sur la chaîne.

Sur France 2, on a une idée globale de ce que touche l’animateur Nagui par an. Cela s’élève à 1 million d’euros pour ses émissions sur France Télévision. Intervenant également sur France Inter, ses revenus annuels s’élèvent de ce côté à 120 000 euros par an. Sur France 3, Cyril Feraud touche environ 650 euros par jour, tandis que sur LCI, Eric Brunet est à 36 000 euros par mois.

Quand est-il du salaire de Cyril Hanouna pour présenter TPMP ?

Après toutes ces révélations de présentateurs des autres chaînes, le chroniqueur Benjamin Castaldi qui a longtemps fait partie des plus grands animateurs et producteurs télé, a consenti à parler de son salaire d’alors. On apprend donc que pour ses primes et autres émissions, ce dernier gagnait un salaire qui avoisinait les 1,3 million d’euros par an !

Malgré tout, si beaucoup attendait que l’animateur vedette de Touche pas à mon poste Cyril Hanouna révèle aussi son salaire, il n’en a pas été question. Notons que Cyril Hanouna avait déjà dévoilé les salaires de ses chroniqueurs au moment de la polémique créée après les césars, concernant le salaire touché par l’humoriste Florence Foresti.

L’animateur avait révélé le salaire de cette dernière à l’antenne, pour avoir présenté les césars. Salaire que beaucoup ont jugé indécent pour une seule soirée de présentation. Cependant, Florence Foresti a répliqué sur le réseau social twitter, que son salaire était bien en-dessous de ceux de ses collègues masculins qui l’ont précédé.

A la suite de cette polémique, l’actrice a suggéré qu’il y ait une émission à propos des inégalités salariales, ce qu’a fait Cyril Hanouna. Les salaires des chroniqueurs pour leur participation à Touche pas à mon poste ont alors été dévoilés dans l’émission.

Les téléspectateurs ont ainsi appris que les chroniqueurs de TPMP étaient rémunérés entre 150 et 1 500 euros par participation à l’émission. Si la différence salariale semble énorme, cela serait dû à plusieurs raisons, dont l’ancienneté des chroniqueurs, mais également leur popularité.

Quant au salaire de l’animateur vedette de la chaîne C8, Cyril Hanouna se garde de le révéler. Cependant, le journal satirique Le Canard Enchaîné, avait affirmé il y a plus d’un an, que Cyril Hanouna gagnait à peu près 40 000 euros par mois, pour animer TPMP.