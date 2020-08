TPMP : Cyril Hanouna teste de nouveaux chroniqueurs pour cette nouvelle saison ! Qui sont-ils ?

TPMP, l’émission télévisée française diffusée sur C8 sera bientôt sur les petits écrans. Ce lundi 31 août, après des temps de préparation et de cogitation de l’équipe, TPMP fera son grand retour.

Une nouvelle saison, de nouvelles figures

Cette fois, l’émission réservera de nombreuses surprises. À ne citer que son nouveau plateau flambant neuf ainsi que son rôle de lead in à « A prendre ou à laisser ».

Outre cela, le show présentera également de nouvelles figures sur le nouveau plateau.

Après les départs de Matthieu Delormeau et Cédric Cizaire, Cyril Hanouna va tester dix-sept personnalités. Dans le but d’en sélectionner pour rejoindre son équipe lors de cette onzième saison de Touche pas à mon poste. Parmi ces personnalités, certains chroniqueurs ne sont plus des étrangers aux téléspectateurs.

Tels sont les cas de Clara Morgane et Thomas Angelvy qui sont tous des ex-membres de La grande darka. D’anciennes stars du petit écran seront également testées, notamment Patrice Laffont et Vincent Perrot. Pour cette saison 2020-2021, nombreux sont ceux qui se battent pour apparaître davantage à l’antenne de C8. Sasha Elbaz, Afida Turner, Andreas Kastrinos, Benoît Dubois, ou encore Marc-Antoine. Ce n’est pas tout puisque Cyril Hanouna a également prévu de tester Otis Ngoi, Noam Cartozo, Ben H, Luigi Li, et Laurent Barat. Si Juliette Longuet est en lice pour rejoindre l’équipe de TPMP Priscilla Liaud, Philippe Llado, et Deborah Tordjman n’en demeurent pas en reste.

Ils tenteront d’arrache pieds de se démarquer. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, la compétition va être rude. En effet, les candidats sont nombreux tandis que les places sont très limitées.

Exclu. Chroniqueurs testés, nouvelles rubriques… Découvrez les coulisses du pilote de Touche pas à mon poste https://t.co/9L5XzhKa6J pic.twitter.com/EaszTOqg4W — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) August 27, 2020

Toutefois, Cyril Hanouna pourra toujours compter sur les figures historiques. À savoir, Isabelle Morini-Bosc, Valérie Bénaïm, Gilles Verdez, Jean-Michel Maire, et Benjamin Castaldi. Sans oublier ceux qui sont assurés de retrouver leurs places autour de la table.

Il s’agit de Sophie Coste, Clément Garin, Raymond Aabou, Géraldine Maillet, Maxime Guény, Bernard Montiel, et Kelly Vedovelli. Des personnages ont eu l’opportunité d’être révélés avant même la fin de la dernière saison. Jean-Pascal Lacoste, René Malville et le journaliste sportif Thomas Villechaize. La prochaine saison de Touche pas à mon Poste s’annonce ainsi pleine de nouveauté.

Touche pas à mon poste, une émission très appréciée par les Français

Créé et animé par Cyril Hanouna, depuis 2010, le show a vu le jour sur la chaîne France 4. Faisant objet de diffusion tous les jeudis en seconde partie de la soirée. Deux ans après, le 8 octobre 2012, l’émission a été transférée sur D8, devenue C8 en septembre 2016. Dans cette dernière, TPMP est diffusée quotidiennement en avant-soirée.

Quoi qu’il en soit, le talk-show ne cesse de séduire de nombreux téléspectateurs. Pour cause, TPMP offre nombreux sujets de débat sur des actualités. De plus, l’émission propose de débattre sur des programmes télévisés entre les chroniqueurs et les invités.

Aussi, des polémiques suscitées par certaines émissions font également objet de discussion dans le talk-show. Outre cela, l’émission est également appréciée grâce à ses séquences de divertissement, mais surtout à la spontanéité des participants. En totale improvisation.

Cyril Hanouna : "Beaucoup de gens me reprochaient de faire trop d'actu dans Touche pas à mon poste" https://t.co/qVcGr5mqHf pic.twitter.com/o23GD5RNQ6 — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) August 25, 2020

Dès lors, une chose est sûre, jusqu’à présent, Touche pas à mon poste figure parmi les vaisseaux amiraux de C8. De plus, l’émission de cesse d’offrir de la nouveauté quant à son audience. Ainsi, à compter de lundi prochain entre 18h45 et 20h45, TPMP donne rendez-vous aux téléspectateurs pour une nouvelle aventure.