TPMP : dérapage en direct, Cyril Hanouna tente de calmer la situation, les réseaux sociaux s’enflamment

Dans le cadre de l’affaire de Loana, Cyril Hanouna avait invité Sylvie Ortega puisqu’elle avait un droit de réponse par rapport aux dires d’Eryl Prayer qui était venu sur le plateau la veille. Ce dernier tenait aussi à être présent pour présenter des excuses. En effet, en évoquant l’amie de Loane, il avait été particulièrement agressif et des mots avaient été prononcés. Il a donc tenu à présenter des excuses en direct. Toutefois, la situation a dégénéré, mais Cyril Hanouna a réussi à calmer tout le monde.

Une fin d’émission assez complexe pour Cyril Hanouna

Dans Touche pas à mon Poste, ce dérapage a clairement marqué les esprits des chroniqueurs, mais celui des téléspectateurs. De nombreuses personnes ont critiqué la tournure que prenait cette émission depuis quelques semaines. La sécurité a même été contrainte d’intervenir, mais Cyril Hanouna a pu repousser l’un d’eux puisqu’il était finalement maître de la situation.

L'appel au calme de @gillesverdez et @Cyrilhanouna après le clash entre Sylvie Ortega et Eryl Prayer, ami intime de Loana. #TPMP pic.twitter.com/nkpSekp6Rt — TPMP (@TPMP) March 2, 2021

Sylvie Ortega et Eryl Prayer auraient-ils pu déraper un peu plus ? Difficile d’avoir une réponse, mais Cyril Hanouna a su gérer ce dérapage .

. Depuis quelques jours, les médias partagent toutes les déclarations que ce soit celles de Loane, de Sylvie Ortega ou encore d’Eryl Prayer.

La fin de l’émission a donc été très complexe, certains chroniqueurs ont fait part de leur désarroi face à une telle situation.

Gilles Verdez a précisé qu’il était possible d’e^tre en total désaccord sur des sujets, mais qu’il fallait absolument éviter ce genre de situation. Cyril Hanouna prône également le dialogue, il répète à maintes reprises qu’il ne veut pas de cela dans son émission. La fin de cette dernière a donc été rythmée par de la tension, mais également quelques mots qui n’ont pas échappé aux oreilles des téléspectateurs.

Sylvie Ortega ne semble pas apprécier Eryl Prayer et elle a pu se moquer plusieurs fois de lui. Ce dernier de son côté a été retenu plusieurs fois par Cyril Hanouna, et même par la sécurité. Alors que l’émission devait accueillir d’autres invités, cette situation s’est éternisée et le présentateur a été contraint de rendre l’antenne. Sur les réseaux sociaux, certains n’ont pas hésité à se déchaîner notamment pour critiquer Cyril Hanouna. Ce dernier sur Instagram a révélé qu’ils reviendront sur cette scène.

"On voit qu'elle n'est pas nette (…) Elle accuse tout le monde de quelque chose" Sylvie Ortega revient sur les accusations de Loana contre elle dans #TPMP ! pic.twitter.com/AhOXtXmo3Z — TPMP (@TPMP) March 2, 2021

Des mots assez violents sont partagés sur le plateau de TPMP

Sylvie Ortega commence l’émission en demandant si les chroniqueurs se rendent compte de la gravité de ce qui a pu se produire la veille sur le plateau. En effet, Eryl Prayer avait eu des mots très violents à l’encontre de cette femme qui a également été confrontée à Benjamin Castaldi. De ce fait, lorsque l’ami de Loana arrive sur le plateau, elle lui sort « Tu vas me dire ce que tu as dit hier devant la France entière ». Eryl Prayer n’attend pas pour rétorquer : « Tu t’es attaqué à mon père espèce de salo** ».

La brune décide de ne pas se laisser insulter de la sorte alors que Cyril Hanouna tente toujours de calmer tout le monde, les deux protagonistes sont debout. La tension est donc à son comble et les vigiles ne sont pas loin. Sylvie Ortega répond : « tu t’es attaqué à mon mari espèce de fils de merde ». Sur les réseaux sociaux, la soirée a également été mouvementée puisque le hashtag dédié à TPMP a rythmé toutes les conversations et il était encore en top tweet le 3 mars au matin.

Sur le plateau, Sylvie Ortega a précisé qu’elle portait plainte contre deux personnes à savoir Loana et Eryl Prayer.