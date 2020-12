TPMP : énorme altercation sur le plateau, Cyril Hanouna doit intervenir de grande urgence !

Il y a quelques semaines, le 6 octobre 2020, Cyril Hanouna a été contraint d’intervenir en direct alors que des personnes tentaient de pénétrer sur le plateau de Touche pas à mon Poste. Si vous regardez l’émission, vous savez sans doute que l’animateur donne la parole à de nombreuses personnes et il n’hésite pas à les aider lorsqu’elles se retrouvent dans le besoin. C’est pour cette raison que si au départ il s’agissait d’un incident, cela s’est rapidement transformé en une prise de parole assez cordiale.

En effet, le présentateur d’A prendre ou à laisser a proposé à ces manifestants de s’expliquer. Cyril Hanouna est toujours très réactif dans ces situations, ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autres émissions. Ces dernières peuvent par exemple contraindre les manifestants à sortir avec l’intervention des vigiles sans que la parole soit donnée. Le fameux Baba n’agit pas de la sorte puisqu’il souhaite toujours écouter ceux qui ont des doléances.

Cyril Hanouna donne la parole à un manifestant

Si vous avez pu regarder les dernières émissions de BTP ou encore de TPMP, vous avez pu constater que Cyril Hanouna donnait la parole à toutes les personnes en difficulté et il n’a pas hésité à aider les familles en détresse notamment en leur proposant des cadeaux. En octobre dernier, la situation était donc chaotique et elle l’est toujours notamment pour tous ceux qui travaillent dans le monde du spectacle. Le manifestant explique que les intermittents n’ont plus rien et que le système a totalement abandonné ces travailleurs. La crise actuelle n’arrange pas du tout les choses, laissant ces professions dans une grande difficulté.

Juste il ne faut pas oublier que @TPMP est une émission qui juge les les émissions et on est souvent plus tendre avec @M6 qu avec @C8TV. Mais sachez que je ne vous en veux pas et vraiment il y a bien plus grave dans la vie en ce moment. Bonne fin d année @M6 et vive la darka 😍 https://t.co/GzqUbC8xcL — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) December 18, 2020

Cyril Hanouna décide de laisser le manifestant s’expliquer alors que la sécurité est sur le point d’intervenir.

Le présentateur arrête l’émission peu après 20h40 et demande à son équipe de laisser cet homme qui semble bouleversé.

Il propose à l’homme de lui donner la parole une nouvelle fois, mais dans Balance ton Post, une émission qui traite un peu plus les faits de société.

Les maîtres d’hôtel ont donc pu partager leur coup de gueule et Cyril Hanouna a su les écouter.

Quelques semaines plus tard, il a été à nouveau voir des manifestants à l’extérieur des locaux de TPMP toujours pour donner la parole à ces personnes qui ont été bouleversées par la crise sanitaire et économique.

Cyril Hanouna sera-t-il toujours à l’antenne ?

Depuis quelques mois, il y a des rumeurs concernant la présence ou non de Cyril Hanouna à l’antenne. La dernière émission de TPMP était l’occasion de mettre les points sur les i et le présentateur a précisé qu’il avait un contrat avec le groupe Canal pendant trois ans. Il a toutefois laissé le doute planer concernant une éventuelle place sur C8 ou sur une autre chaîne du groupe. Certains ont pensé qu’il pourrait animer TPMP sur une autre chaîne que celle connue depuis quelques années. Dans tous les cas, les rumeurs semblent fausses, car Cyril Hanouna n’a pas l’intention de quitter son poste de présentateur. Les audiences sont tout de même au rendez-vous.

Des Maîtres d'hôtel en colère interrompent #TPMP en direct et @Cyrilhanouna leur donne la parole ! pic.twitter.com/a9EDZyBWZZ — TPMP (@TPMP) October 6, 2020

Il faut savoir que les réactions dans TPMP ne sont pas toujours bien comprises ou appréciées. En effet, si des internautes n’hésitent pas à tacler les explications de Cyril Hanouna ou ses blagues, d’autres aiment grandement sa franchise. Du côté de la chaîne M6, le son de cloche est assez différent. En effet, cette dernière a estimé que certains propos n’étaient pas acceptés et que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs avaient tendance à dépasser les bornes pour les critiques. De ce fait, la chaîne a décidé de suspendre les partenariats éventuels. Cyril Hanouna a pris la parole sur Twitter notamment pour expliquer qu’il ne comprenait pas forcément cette explication, car il a toujours été beaucoup plus tendre avec M6 qu’avec C8.

Les internautes ont également pris la parole pour soutenir Cyril Hanouna puisqu’il considère souvent toutes les personnes de la chaîne M6 comme des « amis ». La suite sera peut-être évoquée lors du retour de l’émission en janvier prochain, car pour l’instant, ce sont les vacances.