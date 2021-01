TPMP : Isabelle Morini-Bosc évoque le geste déplacé d’un avocat lors d’un déjeuner

Dans le monde du cinéma ou de la télévision, les chroniqueurs cherchaient à savoir si ces gestes sont souvent cachés ou s’ils sont dévoilés à chaque fois qu’ils peuvent se produire. Avec le mouvement MeToo qui a vu le jour il y a quelques années, les témoignages ont pris de l’ampleur et les victimes ont osé évoquer ces passés souvent douloureux. Nicolas Pernikoff a également fait part d’une expérience traumatisante qu’il n’avait jamais évoqué avec d’autres personnes. Isabelle Morini-Bosc a fait part de sa propre expérience.

Isabelle Morini Bosc se confie sur le plateau de TPMP

Ce n’est pas la première fois que la chroniqueuse se confie en direct aux côtés de Cyril Hanouna. En effet, Isabelle Morini Bosc, qui est présente pratiquement tous les soirs autour de la table, avait fait part de son expérience lors de la dernière cérémonie des César. En effet, cette dernière faisait grand bruit et elle estimait être légitime pour prendre la parole concernant les agressions puisqu’elle avait été la cible d’un viol quelques années auparavant. En effet, elle avait aussi évoqué des attouchements. Son calvaire avait pratiquement duré deux heures comme elle mentionnait en direct sur le plateau de TPMP.

Il y a quelques jours, la chroniqueuse est donc revenue sur une autre histoire, celle qu’elle a pu subir à cause d’un avocat .

. Alors qu’il est marié et père de famille, il aurait tenté de passer une main au niveau de son entre-jambes pendant un déjeuner.

Pour éviter que la situation prenne de l’ampleur, la chroniqueuse raconte avoir fermé les jambes pour stopper la main de cet homme.

Il faut savoir que les gestes de ce genre sont souvent nombreux que ce soit chez les célébrités ou dans le monde du travail.

Il y a quelques jours, Asia Argento a également confié qu’elle avait été agressée par le réalisateur de Fast and Furious qui dément par contre l’information avec la plus grande vigueur. Ce n’est pas la première fois qu’elle fait des déclarations de ce genre puisqu’elle avait eu un rôle important dans le mouvement MeToo il y a quelques années.

En ce qui concerne Isabelle Morini Bosc, elle raconte que l’homme en question avait même réservé une chambre à l’hôtel, mais elle n’a pas donné de suites favorables à cette envie.

TPMP, une émission qui prend de l’ampleur

Il y a quelques années, Touche pas à Mon Poste était une émission de divertissement. Elle l’est toujours aujourd’hui, mais Cyril Hanouna entouré de ses chroniqueurs peut évoquer des sujets beaucoup plus difficiles. Ils ont alors pu étudier la question des attouchements dans le monde du showbusiness, mais ils donnent aussi la parole aux plus démunis. Vous vous souvenez sans doute de l’apparition de ce boulanger à la télévision qui se battait en faveur de son apprenti qu’il avait eu l’occasion de former. La maman de Yuriy est également intervenue sur le plateau pour partager la gravité de la situation.

Le jeune garçon a été pris pour cible et la vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux est dramatique. Le 26 janvier 2021, Cyril Hanouna a même eu des nouvelles du jeune garçon qui devait se faire opérer des yeux et l’intervention semble s’être déroulée dans les meilleures conditions. Il a également pu donner la parole à un autre jeune garçon, Elvis, qui était menacé avec sa maman d’expulsion. La mobilisation lui a notamment permis de rester en France et il était présent hier sur le plateau pour remercier tous les chroniqueurs.