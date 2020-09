TPMP : Isabelle Morini-Bosc poignardée en pleine rue par un homme qu’elle repoussait !

La chroniqueuse a raconté sa mésaventure

TPMP ne manque jamais de surprendre les téléspectateurs en plus de les égayer. Cependant, si en temps normal tout n’est que joie et bonne humeur, l’épisode du mardi 22 septembre a été différent. L’émission a pris une tournure émouvante quand Isabelle Morini-Bosc a évoqué une anecdote de son agression.

La chroniqueuse de 63 ans est connue pour son sens de l’humour. Dernièrement, elle faisait la une des médias, sans doute une mauvaise publicité pour elle, parce qu’elle avait critiqué Loana. En effet, Isabelle s’est permis de faire des remarques désobligeantes concernant la star du Loft Story au cours de l’émission TPMP d’il y a quelques jours.

Elle a insinué que Loana était sans doute rattrapée par ses mauvais choix, notamment en termes de partenaire, tout en balançant ses phrases sans la moindre compassion. Ses critiques ont eu un effet boomerang sur elle. La journaliste a attiré la foudre de ses collègues qui n’ont pas hésité à la cingler sur place. Par contre, ce qu’elle a raconté dans le programme de mardi soir lui a certainement sauvé la mise. Elle est passée de la méchante à la pauvre victime. Décidément, Isabelle a plus d’un tour dans son sac !

Comme ils le font d’habitude, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste débattent sur un thème d’actualité. Cyril Hanouna a invité Fred Cauvin, l’ex-compagnon de Loana, celui accusé de violences conjugales. L’ambiance a été mouvementée, mais ensuite, l’émission a changé de cap vers un autre sujet plus alarmant. Samedi dernier, le chanteur français Matt Pokora a confié sur RTL qu’une de ses fans, apparemment « déséquilibrée », l’avait harcelé et qu’il a dû déposer une main courante de peur que la situation ne dégénère davantage.

Cyril Hanouna a rapporté ces déclarations au cours de l’émission de mardi, puis s’est adressé à ses chroniqueurs leur demandant si l’un d’eux a déjà eu ce genre d’expérience au cours de leur carrière. Instinctivement, Isabelle Morini-Bosc a relaté son histoire qui est à la fois effrayante et douloureuse. « La vieille dans son jeune temps a eu ça », a-t-elle commencé. D’un ton solennel, la chroniqueuse de TPMP a avoué qu’elle avait été agressée par un fan pour avoir voulu lui résister.

Le plateau a été secoué par sa confession

Devant un public abasourdi, la journaliste, qui travaille aussi chez RTL, a poursuivi son récit. Elle a expliqué que l’homme était très en colère et a fini par la poignarder en pleine rue, tout en montrant sa cicatrice. Ses collègues ont été stupéfaits, Gilles Verdez en particulier.

C’était donc la seconde fois que Isabelle Morini-Bosc a remémoré cette histoire sur le plateau de Cyril Hanouna. La première était en 2019 et selon ses dires, l’évènement serait survenu il y a 10 ans de cela, juste en face des anciens bureaux de la station RTL. « Il m’aimait beaucoup, il voulait que je stationne sur le trottoir, mais il était 4 heures du matin. Je lui ai dit que je rentrais et le mec a pris un couteau et il m’a tailladé le bras », avait-elle déclaré à l’époque. Il est évident que cet incident a énormément marqué la chroniqueuse et c’est tout à fait compréhensible. Quiconque qui aurait été à sa place, aurait également été traumatisé. Pourtant, Isabelle affichait toujours un air tranquille sans trop laisser paraître ses émotions. Visiblement, cette épreuve l’a rendu plus forte.

Outre ces moments forts, Touche pas à mon poste a célébré un évènement heureux cette semaine. L’emblématique animateur de l’émission, Cyril Hanouna, a fêté son 46e anniversaire hier. De ses débuts sur France 4 jusqu’à sa diffusion sur C8, il faut reconnaître qu’il y a eu beaucoup de changements pour Cyril et son célèbre talk-show au fil de ces nombreuses années. Actuellement, le programme capte l’attention de 1,5 million de téléspectateurs au quotidien. Bien sûr, personne ne se lasse de Touche Pas à Mon Poste car l’émission est tout simplement incroyable !