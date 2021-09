TPMP l’émission de Cyril Hanouna se transforme en cours de drague à l’occasion du passage de Delphine Wespiser !

Décidément, la nouvelle saison de l’émission « Touche Pas à Mon Poste » promet de battre encore des records d’audience cette année. Démarrée le 30 août dernier, la capsule quotidienne d’analyse et d’actualité animée par le divertissant Cyril Hanouna ne cesse de régaler les téléspectateurs de C8 de par son ambiance contagieuse.

Hier 09 septembre, c’est la sensationnelle Delphine Wespiser qui a réussi à émoustiller tout le groupe de par son charme des plus envoûtants. L’occasion pour certains de ses collègues du plateau de se lancer dans une aventure risquée et improvisée de drague sur sa personne.

Delphine Wespiser draguée en direct par ses confrères du plateau de TPMP

Comme à leur habitude, Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs aux profils divers ont réussi à assurer le spectacle. Vêtue d’une combinaison de haut et short rouge, Delphine était au bout de toutes les lèvres hier. Un style vestimentaire qui lui a permis de mettre en valeur sa fine silhouette et son teint des plus vifs après quelques semaines de vacances.

Une vision qui a apparemment été irrésistible pour certains de ses collègues sur le plateau qui n’ont pas hésité à se jeter à l’eau dans le but de la séduire. Guillaume Genton fut donc le premier à se lancer dans ce jeu de cupidon avec l’ancienne Miss France de 29 ans.

Réalisateur de documentaires, influenceur et chroniqueur, ce dernier a affirmé hier vouloir devenir végan en partie pour « pécho Delphine« . Une déclaration qui a réussi à égayer toute l’assistance qui connaît bien la bonne complicité qui existe entre ces deux animateurs de Cyril Hanouna.

Après Guillaume Genton, ce fut au tour de Nicolas Pernikoff que l’on qualifie souvent du « plus timide et réservé » du groupe, mais qui hier a visiblement pris son courage à deux mains. C’est ainsi que ce dernier qui a travaillé auparavant pour NRJ a invité Delphine Wespiser à lui accorder une danse. Une requête qui après quelques séries de moqueries lui fut acceptée pour son plus grand bonheur et celui des téléspectateurs ébahis par la scène.

Delphine Wespiser, une beauté habituée à être régulièrement courtisée

Cette séquence de séduction observée hier sur le plateau de C8 n’est pas le premier dans le parcours de la Miss France 2012. En effet, elle vient plutôt s’allonger à la longue liste de séquences similaires dans le passé.

On se souvient encore certainement des nombreux tours de séduction dont elle est la cible de la part des candidats masculins de l’émission « Fort Boyard ». Une émission dans laquelle elle incarne depuis 2013 « la princesse Blanche » et également depuis 2015 également sa sœur jumelle « la princesse Rouge ».

Draguer la dulcinée d’un autre, ce n’est pas bien

En effet, Delphine Wespiser vit depuis 2015 une relation de couple avec Roger Erhart qui se dit souvent grand admirateur de l’émission à laquelle participe régulièrement sa compagne. Mais au vu des récents événements, il pourrait ne pas toujours se sentir réjoui de suivre ce programme télévisuel dans lequel sa princesse est souvent l’objet de convoitises incessantes.