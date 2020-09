TPMP : l’émission en péril de Cyril Hanouna à cause de la présence de Wejdene ?

TPMP ou Touche Pas à Mon Moste est une émission télé diffusée en direct sur C8, créée et animée par Cyril Hanouna. Au fil des années, cet animateur sur D8, qui est actuellement C8, collabore avec l’équipe des chroniqueurs de TPMP. En tout, il s’agit d’un talk-show qui est consacré à l’actualité de la télévision et des médias. Les chroniqueurs et les invités débattent et ensuite le présentateur ajoute des séquences de divertissement.

Cyril Hanouna, son choix ne fait pas l’unanimité !

Alors ce lundi 31 aout, TPMP est de retour après une longue absence. Après les vacances mouvementées de Cyril Hanouna, les téléspectateurs attendent dans le show de nouvelles têtes à part les chroniqueurs habituels. L’animateur vient d’annoncer que la chanteuse, Wejdene (16 ans), l’interprète du tube « Anissa » chantera pour la chanson générique de l’émission. C’est une décision qui ne plaît ni à ses fans ni aux internautes. Ces derniers ne semblent pas avoir compris le choix de l’animateur qui devrait malgré tout, frapper très fort pour son grand come-back en direct, sur C8.

Sur Instagram, Cyril Hanouna se fait lyncher par ses spectateurs en dévoilant une photo de lui à côté de la chanteuse Wejdene. En effet, il l’a posté sur son compte Instagram. Il écrivait : « Tournage avec @wedjene.bk et @franglish pour le prégénérique de @tpmptv, à ne pas manquer ! ». Il semblerait que l’animateur ait donc fait appel au phénomène musical du moment pour le prégénérique de l’émission.

Les fans n’ont que moyennement apprécié ce rapprochement ; ils le lui ont fait savoir dans les commentaires de la fameuse publication.

Un prégénérique chanté par Wejdene

Depuis plusieurs semaines, Cyril Hanouna tease le retour de TPMP. Il dévoile les coulisses des préparations du grand retour de l’émission. Sur son compte Instagram, l’envoi de ce cliché avec Wedjene est devenu un phénomène.

En effet, cette collaboration devait être un grand événement. Cependant, les choses ont pris une toute autre tournure. Les fans de l’émission Touche Pas à Mon Poste se sont alors déchaînés. Ils s’en sont notamment pris à Wejdene, la jeune star française de 16 ans qui a accédé à la notoriété en 2020 grâce à son titre RnB « Anissa ». L’annonce de l’animateur a créé des commentaires, massivement partagés sur TikTok.

On y trouve notamment :

« Mon dieu… Wejdene… Y’a des vrais talents sur le net au lieu de les découvrir vous prenez des gamines de 16 ans nocives pour la santé… »

« Que cette gamine de 16 ans retourne au bac à sable svp ». « Y’a plein de nouveaux talents sur YouTube, pas elle je suis déçu Baba »

« Bon, je crois que je ne vais pas regarder TPMP à la rentrée moi ! » Mentionne-t-il tous dans les commentaires.

Sur les plusieurs centaines de commentaires, les avis positifs étaient rares.

Petit come-back sur la carrière de Wejdene

Comme il est mentionné un peu plus haut, Wejdene a réussi à se créer une image « d’artiste prometteur » grâce à son single Anissa. Autodidacte, elle aurait hérité du talent de l’artiste tunisien Badra Zarzis, qui n’est autre que son père. Actuellement, la jeune artiste prévoit de collaborer avec de nombreuses maisons de disques.

Avant d’être connue de toutes les plateformes de musique, Wejdene s’est lancée en publiant quelques séquences de « Anissa » sur les réseaux sociaux. Ce n’est qu’après plus de 900 000 reposts que la jeune fille a décidé de « professionnaliser » sa passion. La sortie de son premier album 16, en référence à son âge, sera prévu pour le 25 septembre.