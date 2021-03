TPMP / Loana : son ami Eryl Prayer s’explique, il ne voulait pas « lever la main sur la sorcière » !

Rapidement, les internautes ont partagé leur ressenti sur les réseaux sociaux et notamment le site de micro-blogging à savoir Twitter. Certains ont estimé que le comportement d’Eryl Prayer était problématique et qu’il semblait vouloir aller un peu plus loin, notamment en venir au main. D’ailleurs, la sécurité a pu intervenir sur le plateau, mais Cyril Hanouna a révélé le 3 mars au soir que la situation n’était pas aussi dangereuse que certains ont pu le croire. D’ailleurs, Eryl Prayer a décidé de remettre les pendules à l’heure au vu de toutes les déclarations qui ont pu être partagées.

Eryl Prayer voulait seulement les bijoux de Loana

Comme le présentateur de TPMP a pu le préciser lors de la dernière émission du 3 mars, il a sans doute vécu l’un des plus importants moments de sa carrière. Même Kelly Vedovelli a précisé que cela faisait très longtemps qu’un tel dérapage n’avait pas eu lieu. Toutefois, le présentateur révèle que la situation a toujours été maîtrisée puisqu’il a pu notamment calmer les deux protagonistes.

Hier, vous avez vécu une séquence de ouf avec l'énorme clash entre Sylvie Ortega et Eryl Prayer ! Ce soir, nous allons revenir minute par minute sur ce moment ! On va vous dévoiler les coulisses avec des images exclusives et tout vous expliquer dans #TPMP. pic.twitter.com/k4se7PhwSu — TPMP (@TPMP) March 3, 2021

Eryl Prayer a donc décidé de s’exprimer sur les réseaux sociaux en précisant qu’il n’a « jamais voulu lever la main sur la sorcière ! » .

. Il précise également dans ce message qu’il souhaitait seulement récupérer les bijoux que vous avez apparemment pu voir lors de cette altercation.

Cyril Hanouna avait dans les mains un sachet et il a demandé ce que c’était alors que tout le monde tentait de reprendre son calme.

C’est à ce moment que les internautes ont compris que Sylvie Ortega avait apparemment remis les bijoux que Eryl Prayer voulait. Toutefois, Guillaume Genton dans la dernière émission a précisé que, selon les informations qu’il a pu avoir, tous les bijoux n’auraient pas été restitués. Dans tous les cas, l’ami de Loana termine son message en précisant que « face à une menteuse, très dur de garder son calme ».

L’émission de TPMP a pu revenir sur cette altercation notamment en décryptant tout ce qui a pu se produire. Les chroniqueurs ont clairement été choqués par ce contexte et ils avaient l’impression d’être sur une autre planète. Les internautes ont également été nombreux à évoquer cette scène sur les réseaux sociaux.

Guillaume Genton vous donne les dernières infos sur Loana dans #TPMP. pic.twitter.com/Qni26yco13 — TPMP (@TPMP) March 3, 2021

Benjamin Castaldi a écrit une lettre dévoilée dans TPMP

Alors que Cyril Hanouna annonçait que la situation serait évoquée à la fin de l’émission, Benjamin Castaldi a pu lire sa lettre envoyée notamment au présentateur. Il révèle qu’il n’acceptera plus d’être insulté de la sorte et qu’il pourrait déposer une plainte si cela continuait. Le chroniqueur a également précisé que Sylvie Ortega n’avait jamais été mariée à Ludovic, elle aurait effectué une demande après son décès. Dans tous les cas, il a également haussé le ton face à cette invitée lors de sa venue sur le plateau de C8, mais la situation la plus choquante a été identifiée avec Eryl Prayer.

Découvrez la VAR #TPMP sur le clash entre Sylvie Ortega et Eryl Prayer 😂😂😂 pic.twitter.com/RIGEmkACJH — TPMP (@TPMP) March 3, 2021

En effet, il était venu pour partager des excuses concernant les mots qu’il avait pu prononcer la veille à l’encontre de Sylvie Ortega, mais la situation a rapidement pris une autre tournure. La sécurité est également intervenue sur le plateau, mais Cyril Hanouna a finalement tout maîtrisé de A à Z. En ce qui concerne cette affaire, Guillaume Genton a révélé que Loana était sortie et qu’elle allait très bien. Il a précisé que la star de la télé-réalité avait demandé que toutes les images avec Sylvie Ortega soient refaites afin de supprimer cette dernière.

Apparemment, le reportage continuerait avec Loana, qui aurait donc repris le tournage selon les informations partagées lors de l’émission du 3 mars.