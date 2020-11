TPMP : Noël annulé ? Cela suscite de vives réactions parmi les chroniqueurs et les internautes !

Qui peut croire que Noël puisse déchaîner autant de passion ? Alors que la question de savoir si on pouvait célébrer les fêtes de fin d’année a été posée dans TPMP ce mercredi 11 novembre 2020, les réactions ont été plutôt vives, autant dans le rang de ceux qui étaient pour une annulation que pour ceux qui étaient contre. Sur les réseaux sociaux, les internautes n’étaient pas en reste.

Les français pourront-ils fêter Noël cette année ?

Comme d’habitude, il est question d’actualités dans l’émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Avec le reconfinement, et les contraintes sanitaires, le quotidien des français a complètement été chamboulé, et la situation est sans doute difficile pour les citoyens.

Si tout le monde est sur les dents en ce moment, il y a bien une période qui déride en temps normal, et que beaucoup attendent avec impatience. Il s’agit des fêtes de fin d’année, et cela commence par la Noël, qui est une fête familiale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)



Cependant, étant donné le contexte de crise sanitaire actuelle, et les restrictions sur les regroupements de personnes, la question a été posée dans TPMP, de savoir s’il faudrait annuler la fête de Noël cette année, ou peut-être la reporter.

Cette question plutôt anodine de Cyril Hanouna et de son équipe, a déchaîné des passions sur le plateau, et les internautes n’étaient pas en reste.

Il faut dire que si cette question est sur la table, c’est parce que de nombreux médecins préconisent que les fêtes de fin d’année soient annulées, ou au moins limitées, en raison de l’évolution de la crise sanitaire. Notons toutefois que le reconfinement avait aussi pour objectif, de « sauver Noël », si tout rentrait dans l’ordre jusque-là.

Malgré tout, le ministre de la santé Olivier Véran et le médecin Jean-François Delfraissy ont plutôt avancé que si jamais il y a des fêtes de fin d’années, alors ce sera soit « en petit comité » et/ou sous « couvre-feu ».

Ne touche pas à mon Noël ! Les chroniqueurs divisés, les internautes réagissent !

Il y avait 2 camps sur le plateau de C8, ce mercredi 11 novembre 2020. Pour Gilles Verdez, il n’y a pas d’hésitation à avoir, il fallait annuler la fête de Noël tout simplement. D’après le chroniqueur cette fête se fera chacun de son côté : « Ça ne peut pas être un Noël de réunions familiales avec plusieurs générations sinon c’est une 3e vague assurée. Je pense qu’on va nous demander de ne pas circuler pour Noël. »

Ces propos ne sont pas du tout passés pour Nicolas Pernikoff qui a répliqué que cela lui donnait ‘’envie de pleurer ». Quant à Benjamin Castaldi, il semble être pour Noël, mais de façon limitée : « si on a encore des mouvements de population, que tout le monde se déplace ça va être un drame. Tu feras Noël mais avec moins de monde ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)



Pour Kelly Vedovelli par contre, il n’est pas question d’annuler ou de reporter les fêtes cette année. Si les chroniqueurs étaient plus que divisés sur le plateau de TPMP, sur les réseaux sociaux, ce n’était pas mieux.

C’est ainsi que sur Twitter, beaucoup ont fait appel à la responsabilité des Français. On pouvait lire entre autres : « À chaque famille de prendre ses responsabilités et de se protéger. D’évaluer si fêter Noël est nécessaire ou non. », « Décaler noël? C’est quoi on change la date de naissance de Jésus? Allez-vous faire hein », « Si ils annulent Noël ils devraient aussi annuler le 31 décembre car dans la logique des choses le 31 décembre devrait être plus dangereux que Noël, car à Noël t’es en famille mais le 31 t’es entre amis donc ça veut dire des groupes de 10 personnes voire plus.. »

A un mois des fêtes de fin d’année, la question continue de se poser, et le débat n’est pas terminé. Cependant, il est vrai que si tout le monde prend ses responsabilités, cela devrait aller mieux, pour que les français puissent avoir une fête de Noël à peu près normale…