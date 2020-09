TPMP : nouvelle saison, nouvelles recrues… qui est Priscilla Liaud, la nouvelle chroniqueuse qui fait déjà parler d’elle ?

View this post on Instagram

Les amis comme vous l’avez vu c’était ma première à « Touche pas à mon poste!» sur C8. Je vous remercie sincèrement pour tous vos messages et votre soutien ❤️ C’est grâce à vos encouragements que j’avance depuis le début. J’espère que vous avez kiffé et rigolé autant que moi ❤️merci pour tout ❤️j’essaie de vous répondre le plus vite possible mais vous avez fait bugger mon insta 😂❤️ . . My friends as you saw it was my first tv show on french channel C8. I sincerely thank you for all your messages and your support. It is thanks to your words of encouragement that I have been going from the beginning. I hope you enjoyed and laughed as much as I did ❤️ thank you for everything ❤️i try to answer as soon as possible but you broke my insta 😂❤️ . . #tpmp #rentréetpmp #touchepasamonposte #c8 #cyrilhanouna #chroniqueuse #merci #frenchtv #roberouge #gerarddepardieu #journaliste #journalist #canalfactory