TPMP : plusieurs chroniqueurs sont énervés contre Roselyne Bachelot et critiquent la ministre de la culture !

Les amis ! Très heureuse de vous annoncer ma participation la semaine prochaine à une semaine « spéciale associations » des Reines du shopping sur M6. Sous le regard aiguisé de la queen du look @cristinacordula , nous allons nous affronter entre copines et pour la bonne cause avec @roselyne_bachelot @juliezenatti @juliavignali et @hapsatousy . Nous tenterons de remporter 10.000 euros pour l’association que nous défendons chacune. . Je jouerai pour @sauvetonbourbonetcie dont nous sommes les parrains avec mon mari @gillesluka . Et d’ailleurs Gilles et Bonny🐶 seront aussi de la partie pour cette émission spéciale ! Je vous rappelle que Sauve ton Bourbon & cie est une association de protection animale qui, grâce au travail incroyable d’une magnifique chaîne de bénévoles, sauve les chiens errants ou abandonnés, encore trop nombreux sur l’île de la réunion ❤️ Notre Bonny vient de là alors cette émission spéciale me tient très à coeur !!! 🥰 . 📺 Rendez-vous dès lundi 24, tous les jours sur @m6officiel à 17h25 . #lesreinesdushopping #emission #tv #inedit #association #cristinacordula #roselynebachelot #juliezenatti #hapsatousy #juliavignali #emmanuellerivassoux #m6