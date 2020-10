TPMP : un chroniqueur phare se fait attaquer par un spectateur !

Après s’être absenté sur le plateau de TPMP ce lundi 28 septembre, laissant sa place à Isabelle Morini-Bosc qui a été moins appréciée par les téléspectateurs, Cyril Hanouna a publié sur le compte Twitter de Touche pas à mon poste, une scène inoubliable de la prime de la vérité.

Maxime Guény, taclé par un spectateur de TPMP en 2018

L’émission phare de C8, ne cesse de faire parler d’elle. Appréciée par certains et critiquée par d’autres, l’équipe de TPMP continu son bonhomme de chemin. De retour sur le plateau ce mardi, le présentateur de cette émission qui avait été témoin d’une scène qui a marqué tous les téléspectateurs il y a deux ans, a décidé de revenir sur ces moments. Un spectateur s’en était pris à l’un de ses chroniqueurs. En effet, Maxime Guény avait été violemment critiqué par un fan en direct de l’émission. Un moment remarquable que l’équipe de TPMP a voulu refaire vivre à ses fidèles téléspectateurs ce 27 septembre.

Les amateurs de Touche pas à mon poste ont découvert sur les réseaux sociaux ce dimanche, sur le compte Twitter officiel de l’émission, une scène qui remonte à plus de deux ans lors d’une prime de la vérité. En effet, Maxime Guény avait été taclé par un membre du public. Invité sur scène par Cyril Hanouna, ce spectateur s’était exprimé au micro du présentateur de TPMP où il avait dévoilé en direct ne pas aimer l’un des chroniqueurs sur le plateau du talk-show et il s’agissait bien de l’ancien chroniqueur de Non Stop People.

Un fan démolit Maxime Guény en direct du talk-show de Cyril Hanouna

Maxime Guény, qui est très passionné par les médias, a rejoint l’équipe des chroniqueurs de Touche pas à mon poste en début d’année 2017. Après ses passages remarquables sur Média+, Sud Radio, Télé Proche, Non Stop People et bien d’autres, Il se fait remarquer par Cyril Hanouna qui l’intègre dans sa bande de chroniqueurs. Depuis 2017, Maxime Guény serait devenu l’un des chroniqueurs les plus appréciés par le public jusqu’à ce qu’on assiste à cette scène en mars 2018. En direct sur C8, ce fan de TPMP avait balancé « Moi, je ne peux pas te blairer… Je ne te mens pas, tes scoops sont faibles. Pour moi, Thierry Moreau c’était monsieur scoops médias, tu l’as remplacé mais malheureusement, c’est pas trop ça ! ».

De son côté, Maxime qui n’avait pas réagi face à ce clash, avait plutôt affiché une mine crispée alors que le présentateur Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs étaient amusés par ce spectacle. Malgré les propos désobligeants de ce spectateur, Maxime Guény fait toujours partie du plateau de TPMP tandis que Matthieu Delormeau a préféré se tourner vers d’autres projets. Il faut dire que cette édition de prime de la vérité avait marqué la plupart d’internautes et c’est d’ailleurs pour cette raison que Cyril Hanouna, qui envisage remettre une prochaine, aurait publié cette vidéo afin de recueillir les avis des fans sur les réseaux sociaux.

Une rumeur a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux en janvier, au sujet du départ de Maxime Guény de TPMP. En effet, l’annonce avait été faite par Clément Garin sur son compte Twitter en début d’année, où il informait les fans que Maxime devait être en charge d’une autre chronique intitulée « Les Scoops de Maxime Guény ». Cette nouvelle avait d’ailleurs suscité l’indignation de certains internautes qui estimaient que ce dernier valait mieux qu’une simple chronique de « 10 min ». Contrairement à toutes ces informations, Maxime fait toujours partie de l’équipe de chroniqueurs de Cyril Hanouna.