TPMP : une ancienne Miss fait des révélations sur les coulisses du concours et se fait foudroyer par les internautes !

Charlotte Bobb a été invitée sur le plateau de Cyril Hanouna ce mardi et aurait fait des révélations sur les coulisses du concours de beauté Miss France. La jeune femme qui a rejoint la famille des Marseillais il y a quelques jours, n’a pas hésité à dénoncer les magouilles de la compétition.

Une ancienne candidate de Miss France fait des graves révélations

Miss France est une compétition dont rêvent toutes les reines de beauté. Cependant, ce concours fait généralement l’objet de scandale. Initialement prévue le 12 décembre, un nouveau report a été annoncé affirmant que l’événement se tiendra le 19 décembre. À quelques semaines de ce concours, le présentateur de Touche pas à mon poste a invité deux anciennes candidates qui se sont exprimées à ce sujet. Charlotte Bobb, l’une des invitées et ancienne candidate à Miss France a dénoncé les magouilles de la compétition et s’est fait lapider par les internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par #TPMP (@tpmptv)

Le plateau de TPMP était occupé par plusieurs célébrités parmi lesquelles la chanteuse Bilal Hassani et la youtubeuse Léna Situations. Alors que la chanteuse de 21 ans est passé sur C8 pour faire la promotion de son nouvel album, l’influenceuse est venue quant à elle promouvoir son nouveau livre. Alors que ces derniers auraient marqué les téléspectateurs de cette émission, la deuxième partie de Touche pas à mon poste n’a pas plu à tous les fans de ce programme. Cyril Hanouna a donné la parole aux anciennes candidates de Miss France qui ont partagé leur expérience. Connue depuis son apparition sur le petit écran dans le cadre de l’émission de téléréalité des Marseillais, Charlotte Bobb s’est attirée les foudres des internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlotte Bobb (@bobbcharlotte)

Les déclarations de Charlotte Bobb choquent les internautes

La jeune femme n’a pas hésité à critiquer le concours Miss France auquel elle a participé en 2016 après avoir compéti pour le titre de Miss Nord-Pas-de-Calais. Cette dernière affirme que l’élection Miss France est truquée car elle estime que les gagnantes sont connues à l’avance. Ceci étant, la nouvelle candidate des Marseillais n’a pas caché son ressenti vis-à-vis de ce prestigieux concours qui l’a « dégoutée ». La jeune femme serait même allé plus loin lorsqu’elle déclare « Bien-sûr qu’il y a de l’argent qui passe sous les tables ». Des accusations graves qui n’ont pas laissé les internautes indifférents. L’’ex-candidate s’est fait foudroyer par les téléspectateurs de TPMP d’autant plus que plusieurs estiment qu’elle fait des affirmations non fondées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

Il faut dire que les internautes n’ont pas été les seuls à être choqués par les propos de la jeune femme. Les chroniqueurs de Cyril Hanouna qui ont reconnu qu’il s’agissait de révélations graves, n’ont pas manqué de demander les preuves à cette dernière. De son côté, Charlotte Bobb qui n’a pas pu prouver ses dires, a fini par revenir sur ses propos qu’elle qualifie de simple ressenti. Elle a également dévoilé n’avoir aucune preuve. Après ses déclarations, la jeune femme est devenue la cible de critiques sur les réseaux sociaux.

Ornella Bellorti, Miss Toulouse 2015, exclue du concours et Charlotte Bobb, 1ère dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais 2016 sont dans #TPMP pour révéler les coulisses du concours Miss France ! pic.twitter.com/Cpjs7H3Z4S — TPMP (@TPMP) November 17, 2020

"je n'ai pas de preuves mais ça se ressent" lol.. tu viens témoigner à la télé sur un ressenti 😏 #TPMP — Me!!! ♊ 😈😈 (@Girlbrownskin) November 17, 2020

Aucun preuve concernant la tricherie de miss France c'est triste #tpmp — Vanessa (@vanessagers) November 17, 2020

Aucun preuve concernant la tricherie de miss France c'est triste #tpmp — Vanessa (@vanessagers) November 17, 2020

« J’ai pas de preuve exacte mais ça se ressent » 🤪🤪🤪 #TPMP — . (@soydorena) November 17, 2020

"Je n'ai pas de preuve mais ça se ressent"

Allez, next #TPMP pic.twitter.com/iZjL2BO2Qj — PasContentPasContent (@Salutlesgens8) November 17, 2020

L’élection Miss France 2021 est très attendue. Elle se tiendra le 19 décembre au Puy-du-Fou si la situation sanitaire s’apaise. La première date a d’ailleurs été reportée à cause de la pandémie du coronavirus qui a entrainé un deuxième confinement en France depuis le 30 octobre. Une édition spéciale à laquelle souhaite prendre part toutes les régions. En effet, la compétition célébrera ses 100 ans d’existence et une région phare ne sera pas représentée. Télé Loisirs a fait savoir qu’aucune candidate n’a été élue à Tahiti. Contrairement aux éditions précédentes où 30 candidates s’affrontaient, l’élection Miss France de cette année n’aura que 29 reines de beauté. Le comité d’organisation chargé d’élire la belle femme de cette île a regretté que Tahiti ne se fera pas représenter cette année à cause du coronavirus.