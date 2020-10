TPMP : Valérie Bénaïm absente pour des raisons de santé… Cyril Hanouna la remplace !

View this post on Instagram

Petit bonjour en mode #ootd ce matin ou plutôt en mode outfit of yesterday puisque c’est la tenue que j’avais hier sur tpmp 😉 Donc pour toutes celles qui m’ont demandé les références les voici : la veste vient de chez @zara , la chemise de chez @newlook , le pantalon de chez @cosstores , les chaussettes @monoprix ( oui on m’a demandé la marque des chaussettes 😉😋) et les baskets @pullandbear , le collier est un collier vintage que j’ai piqué à ma maman 😋🤩 voilà voilà. J’en profite pour faire un bisou aux adorables @soraya.meziane et @melissasoukeyna ( respectivement pour la coiffure et le make Up ) merci les filles 🙏😘 Bonne journée les amis. Prenez soin de vous. Je vs embrasse et à ce soir 😉 #fashion #lamodelamodelamode #outfitofyesterday #style #mannequindecouloir😂 #kisses #love