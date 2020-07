Tragédie (Tizy Bone, Silky Shaï) : ils révèlent leur plus grand secret !

Le groupe de rap et Rnb ‘’Tragédie’’ ou récemment appelé Tragédie 3.0 est formé par 2 jeunes talentueux Tizy Bone et Silky Shaï. Leur morceau le plus connu a été ‘’Hey Oh’’ en 2003. Dans cet article, on mettra une lumière sur le fameux secret du succès de ce titre et l’on fera un retour sur leur parcours.

Une bonne dose d’inspiration

Les fans de la musique hip-hop français ont forcément entendu parler de ce mythique groupe des années 2000. Ils ont eu du buzz en ce moment et ont été récompensés en 2003. En effet, grâce à leur morceau ‘’hey oh’’ sorti en 2003, le groupe ‘’Tragédie’’ s’est fait totalement connu. Mais avant tout succès, il y a des sacrifices et à coup sûr de l’inspiration. Dans une interview accordée au magazine MCE, Hazdine Souiri surnommé ‘’Az’’ raconte tout sur cet épisode. Celui qui a rejoint le groupe en 2015 connaît tout sur leur secret d’entre temps. Il raconte donc que la chanson a été inspirée de la chanson Family Affair de Mary J. Blige. Cela explique encore plus ce succès est que le producteur-DJ jouait le son à toutes ses soirées.

Ce morceau a donc fait le tour du monde dans la version créée. Il était tellement demandé lors des soirées par les mélomanes que toutes les maisons de musiques ont dû s’en procurer. À noter que la première diffusion du son a été sur la radio Skyrock cette fois-ci dans la version de Mary J. Blige. Az a de quoi être fier, car estime il, des années plus tard, les gens écoutent encore cette mélodie et ceci va durer sûrement encore plus.

Des collaborations difficiles

Au début, le groupe formé par les jeunes en 1998 a connu des moments difficiles. Sans grande surprise, ils se sont séparés des années plus tard et le groupe a disparu pendant un temps. Heureusement, Hazdine Souiri et Tizy Bone se connaissaient avant le groupe. Ils se sont donc rencontrés pour reformer ‘’Tragédie’’. Mais Silky Shaï n’a pas voulu continuer, car ses problèmes personnels et besoins financiers ne s’accordaient pas au groupe. Az et Tizy ont alors remis ‘’Tragédie’’ en place et compte deux albums identiques, mais avec une version différente sur chaque album.

Az dans son interview est revenu également sur les origines du nom du groupe et explique que ça venait de Boni Boy. Le son quant à lui, a été une création de Tizy Bone.

Les projets du groupe ‘’Tragédie’’

‘’Que du love’’ est le nouvel album du groupe. L’invité du magazine MCE en a parlé aussi et souligne que sur cet album, les fans ne seront pas déçus. Ce dernier est composé de nouveaux titres qui retracent des thèmes récents qui parlent de la vie que nous menons. Les différents sujets de discussion sur l’amour y sont surtout abordés.

Par ailleurs, comme le confinement oblige, ils ont du tout arrêté pour le moment. Le virus sévit très fort et il faut faire très attention. Mais cela ne dissuade pas ces jeunes artistes qui ont des projets solides à l’avenir. Az dévoile donc aux micros qu’ils ont :

des showcases durant toute l’année. Il est vrai que le confinement a obligé le groupe à repousser les dates de ces évènements en mai.

La tournée Born in 90 aura bien lieu. Cette tournée qui est à sa deuxième édition est prévue pour le mois de novembre.

Un clip fin prêt qui est sur le point de sortir.

Il faut reconnaître que le groupe ‘’Tragédie’’ ne manque absolument pas d’idées pour faire écouter leur genre musical partout dans le monde.