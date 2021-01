Trait d’eye-liner parfait : la vidéo que vous attendiez pour le réussir avec un accessoire tellement insolite

Le trait d’eye-liner permet d’avoir un maquillage parfait, il soutient le regard et vous apporte un peu de profondeur. Par contre, lorsqu’il est trop épais, il est disgracieux et il entache même les fards à paupières. S’il est trop fin, il est pratiquement inexistant, il faut donc le doser et trouver le juste milieu, ce qui n’est pas si facile. Avec la crise sanitaire, le maquillage des yeux est devenu primordial puisque vous ne pouvez pas vous focaliser sur le bas du visage. Il faut alors quelques astuces pour avoir un regard sympathique.

Comment réaliser un trait d’eye-liner ?

Certaines femmes ont tendance à s’arrêter au coin externe de l’oeil, cela fait un effet sympathique, mais, pour agrandir le regard, il faut le continuer. Si vous n’êtes pas rodé, il sera trop bas, trop long, trop court ou trop haut, il est donc inutile de l’appliquer puisqu’il entache votre maquillage. Sur Tik Tok, vous avez de nombreuses vidéos qui partagent des astuces simples à réaliser même pour les novices.

L’accessoire insolite concerne une épingle à cheveux et vous devez recouvrir uniquement le premier centimètre de l’extrémité .

. Vous badigeonnez donc ce bout avec votre eye-liner noir ou marron et vous l’appliquez dans le coin externe de l’oeil.

Bien sûr, il est préférable de bien le centrer pour avoir un beau regard et il doit être dans la continuité de votre oeil.

Vous appliquez l’eye-liner à la base de vos cils supérieurs et vous rejoignez le trait tracé avec l’épingle à cheveux.

Faites la même chose pour le trait inférieur, la vidéo est assez facile à suivre.

Lorsque les deux traits sont bien tracés, vous remplissez l’intérieur et vous avez un trait d’eye-liner qui est parfait. Il n’a pas été nécessaire d’utiliser du scotch ou d’autres astuces du même genre. C’est pratique et rapide même pour les novices qui n’auront aucune difficulté à le reproduire. Par contre, pour agrandir votre regard et donner de la profondeur, le trait ne doit pas se prolonger jusqu’au coin interne de votre oeil à la base de votre paupière.

Le trait doit être assez fin et il est préférable de l’arrêter quelques millimètres avant le coin de l’oeil pour avoir des yeux de biche par exemple. L’eye-liner se suffit à lui-même parfois, mais, pour augmenter l’intensité, il faut appliquer d’autres cosmétiques.

Maquiller les yeux sans se tromper

La première étape consiste à utiliser un fond de teint pour avoir un visage homogène et bien lisse, pensez aussi à prendre un correcteur pour supprimer les imperfections. N’hésitez pas à utiliser une base spéciale pour lisser les pores de la peau et cela vous évite d’avoir des paquets désagréables et votre fond de teint ne pourra pas couler au cours de la journée. Il existe des bases pour les paupières qui fixent les fards, mais utilisez votre correcteur, c’est amplement suffisant et ne soyez pas trop généreux.

Vous avez des fards en poudre ou crème, les premiers sont souvent plus faciles à utiliser, et même à estomper. Utilisez toujours un dégradé avec deux ou trois couleurs pour avoir un regard profond en adoptant des teintes proches. Pensez à bien fondre les tons pour ne pas avoir de démarcations disgracieuses. À la base de votre sourcil qu’il faut bien dessiner avec un crayon, appliquez un peu de correcteurs pour apporter de la lumière.

Utilisez aussi un fard blanc pour que le regard soit lumineux. Réalisez ensuite votre trait d’eye-liner en utilisant notre technique qui est illustrée dans cette vidéo. N’oubliez pas le mascara bien sûr pour agrandir les cils.