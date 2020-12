Très belle Astuce bien-être : On vous dit tout sur les bienfaits de l’ail dans l’organisme humain !

L’ail est un aliment qui contient à lui seul, plusieurs vitamines, dont les vitamines A, B, C, et E. Il comporte aussi du calcium, du zinc, du potassium, du sélénium, de l’allicine, ainsi que des antioxydants et des composés soufrés. Autant dire que l’ail est un véritable antibiotique naturel. En tant que super-aliment et alicament, les bienfaits de l’ail pour le corps sont nombreux. Passons-les en revu…

L’ail, un allié pour la santé

Très souvent utilisé en cuisine pour assaisonner des plats, l’ail est un indispensable pour avoir de très bons mets. Parmi les nombreux bienfaits qu’on lui connaît, voici quelques-uns qu’il est essentiel de mettre en valeur…

De l’ail pour lutter contre le cancer

Selon des recherches, il semblerait que les composés soufrés dont dispose l’ail soient en mesure de le doter de propriétés anti-cancer. En effet, ses composés soufrés pourraient stopper les cellules cancéreuses qui se multiplient à l’intérieur de l’organisme.

Aussi, il est estimé qu’en consommant de façon fréquente l’ail, on a la possibilité de prévenir certains cancers. Il s’agit de l’apparition de cancer tels que le cancer de la gorge, celui du sein, de l’estomac, du côlon, des ovaires ou de la prostate. De même, l’ail a la particularité de pouvoir booster le système immunitaire, permettant à l’organisme de mieux se défendre contre les cellules cancéreuses.

De l’ail pour aider le système cardio-vasculaire

L’ail est clairement un bon allié pour le cœur. Cela a été prouvé par des études dont les résultats de recherche ont permis de mettre en évidence que ceux qui avaient pour habitude de consommer environ 2 à 5 g d’ail chaque jour, avaient dans leur organisme, moins de triglycérides sanguins et de cholestérol que ceux qui ne prennent pas cet aliment.

Cela signifie qu’en consommant de façon régulière l’ail, cela diminue les risques de maladies cardio-vasculaires chez les sujets. Aussi, cet alicament à la capacité d’accroître la fluidité du sang. Cela permet d’éviter que des caillots sanguins ne se forment dans les artères.

De l’ail pour lutter contre certains virus et infections

Parmi ces nombreuses propriétés, l’ail est un aliment-médicament et pour cause… Il possède des propriétés antibiotiques, antimicrobiennes, antibactériennes, antiseptiques, antifongiques, anti-inflammatoires, et antivirales. De ce fait, ce simple produit a la possibilité de tuer de nombreuses bactéries pathogènes, lorsque celles-ci parviennent à entrer dans l’organisme.

L’ail peut donc aider à combattre un grand nombre de maladies infectieuses et cela prend en compte le mal de gorge, le rhume, ou l’angine de poitrine. De même, c’est moins connu, mais l’ail en raison de ses propriétés purifiantes, peut aider sur un terrain où on ne l’attend pas vraiment. Il faut dire que l’ail peut soigner l’acné, les verrues, le psoriasis et même des intoxications alimentaires.

De l’ail, pour aider à perdre du poids

Non seulement l’ail est un produit peu calorique, mais en plus, il a la capacité d’aider à brûler les calories et à booster le métabolisme. Cet aliment favorise l’élimination des toxines par les urines, et aide à ne pas trop manger. En effet, l’ail est connu pour envoyer des signaux de satiété au cerveau.

De l’ail pour une bonne digestion

Mettre de l’ail dans ces repas est un bon moyen d’aider à combattre les problèmes de digestion ou les troubles digestifs chroniques. Cela est dû aux acides phénoliques que contient cet aliment, et qui sont connus pour épurer et nettoyer le système digestif.

Pour finir, l’ail est un alicament riche en inuline. Il s’agit d’un prébiotique qui permet de combattre l’inconfort digestif, tout en restaurant la flore intestinale.