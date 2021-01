Trois gestes révolutionnaires pour que votre journée soit toujours rythmée par la joie

Depuis la crise sanitaire du coronavirus, tous les experts sont sans appel : les français se sont laissés aller pendant l’année 2020, et c’est une véritable catastrophe. Avec certains qui ont leur santé au plus mal, un bon conseil ne fait pas de mal et pourra vous aider grandement à surmonter le début d’année en prenant de nouvelles habitudes ! Il suffit parfois d’un petit changement pour que la journée soit différente.

Les français sont au plus mal : ils ont pris de mauvaises habitudes et c’est un désastre absolu !

On ne pouvait pas rêver pire pour tous les français qui venaient tout juste de se remettre au sport il y a tout juste un an. En effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus commençait à gagner du terrain partout dans le monde et notamment en France, les diététiciens ont pu constater que les français n’ont fait absolument aucun effort pendant les deux périodes de confinement que nous avons vécu.

En effet, certains ont pris de très mauvaises habitudes en mangeant beaucoup trop de sucreries en abondance, et d’autres ont plutôt choisi d’arrêter complètement toute leur activité physique, alors qu’il était en effet impossible de partir courir à plus d’un kilomètre de chez soi. Alors que la crise bat toujours son plein, vous pourrez profiter de la nouvelle année pour prendre de nouvelles résolutions avec ces gestes qui peuvent faire toute la différence.

La plupart des français se plaignent d’autant plus d’avoir toujours mal au dos et aux jambes, avec des troubles circulatoires et des jambes lourdes qui n’en finissent pas ! Chaque année, c’est un véritable calvaire pour les français qui n’espèrent qu’une chose : en finir au plus vite avec ces douleurs affreuses qu’ils ne peuvent plus supporter !

Un bon massage des pieds pour les jambes lourdes

Si les femmes demandent souvent à leurs maris de leur réaliser un petit massage des pieds le soir, ce n’est certainement pas un hasard. En effet, il n’est pas rare pour les femmes d’avoir des douleurs qui leur semblent atroces aux pieds.

Si en tant que femme vous sentez que vous avez les jambes trop lourdes, demandez donc à votre compagnon un bon massage de pieds le soir, juste avant de vous endormir. En appliquant tout simplement de l’huile ou une crème pour le massage, les effets ne seront que meilleurs si le massage dure très longtemps, et si celui-ci est répété plusieurs fois pendant la semaine de travail. Mais si vous êtes seule, vous pouvez également réaliser ces mouvements par vos propres moyens !

Utiliser une balle de tennis pour ne pas avoir d’inflammations aux tendons

Si vous vous sentez mal, alors une simple balle de tennis pourrait changer complètement votre vie ! Pour cela, vous pouvez en effet placer cette balle de tennis sous la voûte plantaire, puis essayer de la faire rouler en faisant quelques allers-retours. Si vous avez mal quelque part, profitez-en pour insister à un endroit en particulier, vous ne vous sentirez que mieux par la suite : le lendemain, vous serez d’attaque pour une nouvelle journée pleine d’émotions !

Rotator Cuff Tendonitis

The irritation of the rotator cuff tendons and inflammation of the subacromial bursa, which overlies these tendons. pic.twitter.com/mSMUoXeU8W — Marie (@ALife_of_Tennis) November 29, 2016

Utiliser la réflexologie pour les douleurs liées à vos émotions

Aussi dingue que cela puisse paraître, vos troubles émotionnels peuvent se régler grâce à la réflexologie plantaire. C’est un excellent moyen pour ne plus être stressé, d’autant plus qu’avec une bonne technique qui fait partie des médecines douces, vous auriez clairement tort de vous en priver.