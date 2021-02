Troisième confinement pendant les vacances scolaires : cela pourra arriver bientôt ! Que risque-t-on ?

C’est encore une fois une catastrophe que s’apprêtent à vivre des millions de français qui espéraient que les vacances scolaires se passeraient beaucoup mieux que prévu. On a en effet pu apprendre que Jean Castex prévoyait peut-être de lancer un troisième confinement dès la fin de ce week-end !

Pour toutes les familles qui avaient d’ores et déjà décidé de partir en vacances dans des stations de ski, c’est la douche froide car personne ne pensait que la situation pourrait être aussi catastrophique que ce qu’elle est aujourd’hui. Les français partis ne vivent pas un week-end tranquille et leurs vacances sont déjà gâchées !

Au moindre doute, faites-vous tester !

Nous disposons en France d’une capacité de dépistage parmi les plus développées et les plus accessibles de tous les pays européens. pic.twitter.com/ipAk0XcLl2 — Jean Castex (@JeanCASTEX) February 4, 2021

Vacances scolaires : “c’est une vraie catastrophe” s’alarme un proche du gouvernement qui balance tout !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux premiers mois sont assez chargés pour les ministre et le chef de l’état Emmanuel Macron. On ne pensait pas en effet que la rentrée allait pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue, à tel point que certains français ont purement et simplement décidé d’annuler leurs vacances contre toute attente.

En effet, il semblerait qu’en coulisses le troisième confinement puisse être décidé avant la fin de ce week-end, ce qui pourrait être une très mauvaise nouvelle pour les millions de français qui ont d’ores et déjà décidé de partir en vacances malgré toutes les recommandations du gouvernement français. Il semblerait que de plus en plus de personnes aient besoin de congés comme le prouvent d’ailleurs les nombreux cas de dépressions qui ont été recensés dans tout le pays depuis le début de l’année.

Pour le gouvernement français qui ne s’attendait pas à une telle catastrophe en ce début d’année, on ne sait plus quoi faire : va-t-on avoir droit à un troisième confinement alors que la zone A est déjà en vacances pour le mois de février ? Et bien il semblerait que Jean Castex ne l’exclut pas, mais les conséquences pourraient alors être vraiment terribles pour tous les français qui ont décidé de partir en vacances hier soir ou ce matin très tôt afin de profiter de la neige et des stations de skis.

Si la situation reste préoccupante, elle se distingue néanmoins de celle de beaucoup de nos voisins.

Le taux de mortalité par habitant lié au virus est, au cours de cette deuxième vague, l’un des plus bas d’Europe. pic.twitter.com/JXHzsq5brp — Jean Castex (@JeanCASTEX) February 4, 2021

Mais en attendant que Jean Castex prenne la parole, certains français ont décidé de s’amuser et de ne pas se laisser abattre par la situation qui est une vraie tragédie.

Que se passera-t-il si Jean Castex décide d’un troisième confinement pendant les vacances ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, tous les scénarios sont encore possibles et le ministre Jean Castex n’a pas encore pris la parole sur le sujet. Bien que selon certains proches du gouvernement, cela ne serait plus qu’une question d’heures avant que les premières annonces tragiques tombent dans les médias, personne ne peut être sûr à cette date que le troisième confinement aura bel et bien lieu.

Tester Alerter Protéger, c'est un moyen puissant de lutte contre le #COVID19.

En 🇫🇷, près de 4 tests sont pratiqués chaque seconde, gratuitement et rapidement, avec un résultat en – de 24h.

Tous les cas + et cas contacts sont appelés et accompagnés dans leur période d'isolement. pic.twitter.com/KGj71PMhNy — Olivier Véran (@olivierveran) February 4, 2021

Malheureusement, que ce soit du côté du chef de l’etat Emmanuel Macron ou du côté des ministres, aucune information plus précise n’a filtré pour le moment, même si dans les coulisses de l’Elysée toutes les rumeurs autour de ce nouveau confinement vont bon train.

Dans le cas où Jean Castex prononce un troisième confinement, les familles pourraient être alors obligées de rentrer chez elles dans un délai de quelques heures ou quelques jours, bien qu’à cette heure-ci aucune information ne peut être écartée. De leur côté, les français qui sont partis en vacances font tout pour profiter au maximum de leurs congés bien merités !