Trop de sucre : voici les 5 astuces pour savoir si votre consommation est excessive

Bien sûr, il est souvent difficile de résister à une gourmandise sucrée, mais il faut savoir que l’impact sur votre santé peut être problématique.

Certaines personnes ont parfois de l’acné à cause de cette consommation excessive de sucre et cela se présente aussi avec les aliments un peu trop gras. Vous devez donc être attentif à ces 5 signes, car ils vous permettent de savoir rapidement si vous avez une consommation trop importante, il faudra alors revoir vos priorités en termes d’alimentation.

Le Top 5 des astuces pour identifier la consommation de sucre

Certaines personnes ont tendance à développer une vraie addiction au sucre et elles ne peuvent pas s’en passer au fil de la journée. Dès qu’elles ont pu déguster une pâtisserie, elles n’hésitent pas à en prendre une seconde, voire une troisième. Dans certains cas de figure, le sucre peut agir comme une drogue puisqu’il déclenche tout le système lié au plaisir et au réconfort. Il faut alors être très vigilant avec cette consommation.

Vous avez tendance à prendre du poids sans, forcément, vous rendre compte, il faut savoir que le sucre est transformé en gras par votre organisme. Votre humeur n’est pas toujours celle escomptée à cause d’une variation de la glycémie entraînée par une consommation importante de sucre. Les hormones ne sont pas très stable et le sucre entraîne souvent des déséquilibres qui peuvent avoir plusieurs conséquences notamment sur vos règles. Le sucre lorsqu’il est consommé avec excès peut aussi favoriser l’apparition des migraines. Enfin, le sucre comme le gras favorise aussi l’apparition des boutons et vous aurez une peau beaucoup plus luisante.

Avec ces 5 astuces, vous pouvez rapidement savoir si votre consommation doit être revue et corrigée. De ce fait, pensez à supprimer toutes les viennoiseries, les pâtisseries et les gourmandises sucrées. Évitez également les aliments avec des sucres ajoutés, car ils ont réellement un impact sur votre santé, d’où l’intérêt de bien vous renseigner sur les repas à privilégier. Privilégiez les sucres naturels dans votre alimentation, ne négligez pas l’intérêt des légumes et des fruits dont l’apport calorique reste faible.

De ce fait, vous ne devez pas seulement vous attarder sur les calories, mais également la quantité de sucres qui est aussi très importante dans toutes les boissons du type sodas comme le Coca-Cola.

La soif est parfois très importante au cours de la journée

Lorsque vous mangez trop salé, vous avez tendance à avoir soif, mais cela est aussi valable pour le sucre. Ce symptôme est souvent méconnu alors qu’il est pourtant très répandu et vous ne connaissez sans doute pas les causes. Lorsque le sang est saturé par le sucre, il produit une quantité très importante d’urines notamment pour que le surplus puisse être éliminé au plus vite. Toutefois, plus vous aurez tendance à uriner pour éliminer le sucre dans le sang et plus vous aurez soif.

Si vous avez bu un verre entier et si vous souhaitez en descendre un second, posez-vous clairement les bonnes questions. En effet, si vous n’avez pas un problème de santé, si votre consommation de sel est tout à fait normale alors que vous avez tendance à abuser avec le sucre, sachez que ce dernier est sans doute la cause première de cette soif insupportable. Vous pouvez également coupler toutes les astuces pour savoir si votre consommation est excessive, cela est aussi valable pour la présence de caries. Ces dernières apparaissent souvent à cause du sucre qui favorise aussi la production des bactéries dans votre bouche.