Trop jeune pour moi : qui est Loyan Pons de Vier, le nouvel acteur prometteur du cinéma français ?

Trop jeune pour moi un film d’Hélène de Fougerolles connait en ce moment un véritable succès depuis sa sortie ce 31 août.

Si on dit souvent que l’amour n’a pas d’âge, la célèbre actrice française Hélène de Fougerolles va le prouver avec son nouveau film Trop jeune pour moi, sorti le lundi 31 août dernier. Ce film a été diffusé sur TF1. L’actrice a collaboré avec le jeune Loyan Pons de Vier sur ce tournage dont le trailer est l’un des plus romantiques. Un film à l’eau de rose qui n’a pas manqué de susciter l’émotion des téléspectateurs. Le jeune Loyan étant peu connu des écrans est également un sujet qui intéresse la plupart des personnes ayant vu le film. On vous en dit plus dans cet article.

TJPM, un film qui fait sensation !

Trop jeune pour moi (Ndlr : TJPM) est une comédie romantique qui met en exergue deux personnages principaux. Hélène de Fougerolles dans le rôle de Doria et Loyan Pons de Vier qui joue le rôle de Théo. Un film qui rappelle les vacances et le beau temps. Même si le premier nom qu’on lui avait attribué est « Coup de foudre à l’île Maurice », Trop jeune pour moi semble bien attirer plus d’attention.

C’est l’histoire de Doria, une femme de 45 ans dont la vie est sens dessus dessous. Les nombreuses infidélités de son mari, la soudaine indépendance de sa fille en plus de ses activités qui n’étaient pas au beau fixe donnaient l’impression à la quadragénaire de ne plus avoir le contrôle sur sa vie. Doria aspirait à une nouvelle vie, à la tranquillité et l’amour qu’elle mérite.

C’est donc sur un coup de tête qu’elle a décidé de tout plaquer et de rejoindre sa mère Arielle pour quelques jours de vacances. Ce qu’elle ignorait en revanche, c’est que l’amour l’attendait en cours de chemin. C’est lors de son séjour qu’elle fit la rencontre de Théo un jeune homme de 25 ans son cadet, qui va lui redonner goût à la vie et lui faire redécouvrir l’amour.

La différence d’âge, un sujet récurrent

Les promoteurs du film faisaient passer le message selon lequel, il n’y a pas d’âge en amour. Les deux acteurs ont joué leur rôle à la perfection. Cependant, sur le plateau, ce ne fut pas exactement la même chose. Même s’ils sont tous les deux des professionnels, il n’en demeure pas moins qu’il y a eu quelques gênes, notamment pendant le tournage des scènes intimes.

Toutefois, même si le jeune homme semblait très à l’aise avec son rôle, Hélène de Fougerolles était quelque peu incommodée par cet aspect du film, en raison de la différence d’âge qu’il y avait entre eux. Néanmoins, ils ont pu sortir de leur zone de confort pour produire ce chef-d’œuvre.

Qui est Loyan Pons de Vier ?

Loyan Pons de Vier est un jeune acteur français de 25 ans. S’il n’est pas vraiment connu du monde du cinéma, son premier film avec Hélène de Fougerolles le propulse déjà sous les feux des projecteurs. Dès son jeune âge, il avait déjà commencé à s’intéresser au théâtre. Il a également fait une école de commerce à Bordeaux avant d’abandonner quelque temps après pour participer au cours Florent dans la capitale française.

Pendant les années 2017 et 2019, il a joué dans plusieurs pièces de théâtre, dont Angels in America et Peines d’amour perdues. En 2019, il a joué dans le court métrage Le rêve de Mila de Julien Gaspard-Oliveri.