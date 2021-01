Trouver la bonne teinte du fond de teint : enfin une astuce incroyable pour ne pas se tromper !

Vous avez différentes couleurs pour le beige, le rose ou le marron, voire l’ivoire. Le choix du fond de teint demande du temps et vous commettez sans doute des erreurs. Dans ce cas de figure, vous achetez inutilement des produits que vous ne pouvez clairement pas utiliser au quotidien. Cette astuce devrait vous apporter la plus grande satisfaction et il sera enfin très facile de dénicher le produit le plus adapté à votre carnation. Cela vous évite aussi d’avoir des démarcations désagréables avec votre cou.

Le creux de votre poignet vous révèle la couleur

Lorsque vous effectuez un achat sur Internet ou dans une boutique physique, vous êtes face à la même problématique. Le choix du fond de teint est particulièrement difficile. Certes, vous regardez les différentes teintes et vous n’êtes pas forcément inspirée. De plus, vous êtes maquillée, il est donc impossible de tester le produit sur votre peau. Toutes les adeptes du maquillage et de la beauté en général connaissent cette technique incroyable.

Pour trouer la bonne teinte, il faut la couleur en général et le sous ton qui est beaucoup plus précis .

. Nous vous conseillons de vous rendre dans une parfumerie ou un magasin comme Sephora afin de tester les fonds de teint.

Il suffit d’appliquer une petite goutte au niveau de votre poignet et de l’étaler légèrement pour avoir le rendu souhaité.

Si vous constatez une grande différence avec l’avant-bras, passez clairement votre chemin.

Si elle est trop claire ou trop foncée, il sera facile de le découvrir avec cette technique incroyable.

Le fond de teint doit se fondre parfaitement au niveau de votre poignet en l’appliquant comme sur votre visage par exemple. Dans certains cas de figure, le test est inutile, mais cela concerne certaines femmes seulement. En effet, il existe une autre technique révolutionnaire toujours en regardant le creux de vote poignet, mais sans appliquer le fond de teint. Vous avez besoin de la couleur par exemple. Dans la plupart des cas, lorsque les veines sont bien visibles, il faut un sous-ton chaud pour que le rendu soit beaucoup plus agréable. Cela est surtout valable si votre peau a tendance à bronzer très aisément.

Quelques informations pertinentes pour votre choix

Parmi les sous-tons, vous avez le doré, le cuivre et le jaune, il ne faut pas les choisir à la légère puisqu’ils ne conviennent finalement pas à toutes les peaux. Vous pourrez alors choisir des fonds de teint avec un peu d’olive, du doré ou encore du marron. Par contre, le poignet peut être beaucoup plus rose et le choix n’est donc pas le même puisque votre peau peut rougir plus aisément notamment au soleil. Le sous-ton sera par conséquent froid et ce sont finalement les autres teintes qu’il faut identifier. Nous vous conseillons toutes les références avec de la pêche, de la porcelaine ou encore du rose, et même du cacao.

En fonction de la peau surtout si elle est très claire notamment pour les blondes, il est préférable d’avoir des versions nudes qui sont également très prisées par les femmes puisqu’elles sont à la mode et faciles à associer au quotidien. Vous en savez désormais un peu plus sur le fond de teint et n’oubliez pas que le correcteur est lui aussi son meilleur ami. Vous pouvez l’appliquer au niveau des poches, mais aussi sur toutes les zones que vous souhaitez camoufler si vous avez des imperfections.

Poudrez enfin l’ensemble avec une poudre transparente pour bien fixer le produit.