Ces organisateurs sont disponibles dans cette région, il suffit de choisir le bon.

En effet, de plus en plus de futurs époux préfèrent solliciter les services de ces professionnels pour être sûrs d’avoir un jour J parfait sans s’accommoder des tâches dures pour le mettre sur pied. C’est pour cela qu’on va faire le tour de la question pour apporter les éléments de réponse nécessaires.

Présentation du métier de wedding planner à Dijon

Un organisateur de mariage ou wedding planner est un métier originaire des États-Unis, mais qui a fait son entrée en France et notamment à Dijon il y a de cela une dizaine d’années. Ainsi, la personne en charge de l’événement doit assurer avant tout le rôle de chef d’orchestre lors du mariage de ses clients.

En effet, le travail du wedding planner à Dijon commence bien avant le mariage en sélectionnant les divers prestataires tels que :

La location de la salle ;

Le fleuriste ;

Le traiteur ;

L’animation musicale ;

Les photographes et d’autres encore.

Suite à cela, l’organisateur du mariage sera en charge d’établir les différents devis et contrats, mais aussi sera responsable de la planification de l’événement dans sa totalité en prenant en considération bien évidemment le budget du couple en plus de leurs attentes. Additivement à cela, lors du jour J, le wedding planner devra superviser tous les participants aussi bien les prestataires que les invités en gérant efficacement le planning, mais aussi les imprévus qui peuvent surgir lors de ce genre d’événements.

Quel est le rôle du wedding planner à Dijon ?

Bien que ce métier soit récent à Dijon, mais de plus en plus de futurs mariés sollicitent ces professionnels de l’organisation des mariages pour prendre en charge tous les préparatifs pour ce jour si important pour eux. Les diverses agences de la région font tout pour donner une pleine satisfaction à leurs clients puisque leur mission principale est de faire du mariage une réussite sur tous les plans.

La tâche n’est pas si évidente qu’elle n’y paraît puisqu’il ne faut rien laisser au hasard. L’organisateur du mariage doit trouver avec les couples le thème du mariage en sélectionnant aussi les divers prestataires et en étant présent le jour J pour que tout soit parfait. Il aura des objectifs à atteindre pour assurer le mariage parfait sans que les futurs époux ne se préoccupent de quoi que ce soit. Pour cela, le wedding planner à Dijon va :

D’abord écouter ses clients, mais aussi assimiler leurs requêtes ;

Assurer la prévision d’un planning entre le premier contact et le jour j ;

S’occuper de la préparation d’un budget prévisionnel ;

Effectuer la recherche du lieu idéal pour l’événement en conseillant les couples sur leurs faire-part ;

Dénicher les meilleurs prestataires aux meilleurs prix ;

Garantir la planification, l’accompagnement, la coordination et la gestion des imprévus.

Bien choisir son wedding planner à Dijon

Les futurs mariés qui décident de faire appel à un wedding planner à Dijon peuvent choisir entre diverses formules suivant leurs besoins en optant soit pour :

Une organisation totale de l’événement de A à Z ;

Ou bien une organisation qui soit partielle du mariage ;

Mais également une simple coordination ou une orchestration le jour J.

Toutefois, quel que soit le type de prestations convenu, il est très important de bien choisir le wedding planner à Dijon surtout que de nombreuses agences proposent leurs services. Il faut donc se renseigner sur la réputation du professionnel ainsi que sur la qualité des services proposés sans oublier de porter son choix sur un organisateur qui soit déclaré et formé. Un bon feeling est nécessaire pour que les choses se passent de la meilleure manière possible en définissant les besoins dès le départ et en fixant le budget pour éviter toute contrariété.

En outre, pour avoir un mariage parfait, il faut mettre le prix puisque les tarifs d’un wedding planner à Dijon, même s’ils sont variables, restent compris entre 3 000 et 6 000 euros avec 500 euros lors de la consultation du spécialiste de l’événementiel. En somme, il faut compter au moins 30 000 euros pour avoir un résultat à la hauteur des espérances des futurs époux avec une prise en charge complète du mariage.