Depuis quelques heures, une vidéo ne cesse de se partager sur les réseaux sociaux alors que cette attaque décrite comme un guet-apens s’est déroulée ce samedi dans les Yvelines à Poissy. À proximité de Paris, des policiers ont donc été pris pour cible comme peut le montrer la vidéo. Cette dernière atteste que des coups de mortiers ont également été utilisés et l’indignation a rapidement pris d’assaut les réseaux sociaux. Les images ont été filmées et elles ont notamment été diffusées par le syndicat de policiers comme le précise sur YouTube RMC.

Des propos forts contre les policiers : « tuez-les »

Plusieurs incidents ont été identifiés au cours du week-end comme peut le préciser le site Actu. Nous apprenons que la scène a eu lieu dans les Yvelines et notamment à Poissy, mais ce ne sera pas la seule ville qui a été au coeur de ces attaques visant des policiers. Ce sont des personnes en groupe qui étaient au centre de ces agressions rythmées également par des projectiles.

La scène a eu lieu apparemment vers 17h50 et elle a rapidement été diffusée sur les réseaux sociaux, elle a donc fait le tour du Web .

. Une patrouille avait été interpellée sur place pour un attroupement alors que le couvre-feu devait commencer quelques minutes plus tard.

Les policiers se rendent donc dans la rue de Villiers et elle aurait été prise pour cible par ces personnes.

En effet, des tirs de mortiers d’artifice ont été utilisés contre les forces de l’ordre et une trentaine de personnes se trouvaient sur les lieux.

Les propos sont ceux de la Direction Départementale de la sécurité publique et ils ont été relayés par le site d’actualités. Apparemment, aucun blessé n’est à déplorer malgré la violence de la scène qui a forcément suscité de l’indignation sur les réseaux sociaux. Il est important de noter que les tirs de mortiers sont ceux relatifs aux artifices qui sont souvent utilisés lors des manifestations qui dégénèrent.

Par contre, ces mortiers ne sont pas ceux utilisés par les militaires alors que le nom reste le même, mais les dégâts sont clairement différents. Dans les deux cas de figure, le danger reste important. Sur Twitter, les commissaires de police ont également pris la parole pour partager les propos assez violents dont les forces de l’ordre ont été victimes.

🇫🇷 FLASH – Des policiers ont été pris à partie par une trentaine de personnes samedi à #Poissy. Ils ont été victimes de tirs de mortiers aux cris de "tuez-les". Le maire, Karl Olive, lance un appel au calme : "la loi doit être la même pour tous". pic.twitter.com/TFtZUEJepz — Mediavenir (@Mediavenir) February 15, 2021

Une invitation à tuer des policiers

Les images parlent d’elles-mêmes et elles valent mieux que des centaines d’écrits. Les personnes qui sont équipées d’une capuche et d’une tenue noire crient « tuez-les ». Était-ce une volonté de vraiment mettre un terme à la vie des policiers ou était-ce seulement pour se donner du courage lors de l’intervention ? Impossible de le savoir, mais les images ont été partagées par les émeutiers selon le journal, il est alors complexe de savoir s’ils voulaient vraiment ou non tuer les forces de l’ordre présentes sur leur passage.

Pourtant, la rue était rythmée par quelques mères de famille comme le secrétaire départemental d’Unité SGP Police a pu le préciser. Les émeutiers n’ont pas accordé d’attention particulière à ces personnes, ils ont continué à agresser les forces de l’ordre avec les tirs de mortiers. Heureusement, il n’y a pas de blessé, mais les images sont tout de même choquantes. Toutefois, elles relatent d’une triste vérité puisque les policiers sont souvent la cible de violences de ce genre dans des villes ou quartiers, voire arrondissements.