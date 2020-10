Twitter : le patron de l’entreprise a investi 50 millions de dollars en Bitcoin avec Square, folie ou génie ?

Si certains n’ont jamais cru au potentiel de cette cryptomonnaie, le patron de Twitter est convaincu que le Bitcoin peut représenter l’avenir. Le 8 octobre dernier, il a donc investi près de 50 millions de dollars avec Square. Cette société est aussi connue et elle bénéficie d’une belle valorisation à 80 milliards de dollars. Les particuliers sont également nombreux à avoir utilisé cette cryptomonnaie afin de réaliser de jolis profits.

Today, @Square announced that it has purchased $50M in bitcoin. Square believes cryptocurrency is an instrument of economic empowerment and provides a way to participate in a global monetary system, which aligns with the company’s purpose. For more, visit https://t.co/HPhSMfVgac.

— Square IR (@SquareIR) October 8, 2020