Un appartement de 7 mètres carrés se vend excessivement cher à Paris !

Le secteur immobilier parisien ne cesse de faire parler de lui au regard de son dynamisme. Les investisseurs l’auraient compris et le nombre de ceux qui s’intéressent à ce marché continue d’augmenter. C’est dans le 9ème arrondissement de Paris, dans le quartier Notre-Dame de Lorette que se situe ce logement.

Appartement de 7 m2 à 300 000 euros

En août dernier, une étude menée par PriceHubble, une start-up spécialisée dans le big data immobilier révélait une faible baisse des prix dans la ville de Paris. Basée en Suisse, cette start-up de la Proptech faisait savoir que le prix moyen des annonces immobilières mensuelles dans la capitale de l’Hexagone, qui était à 12 000 euros/m2 serait passé à 11 950 euros au mois de juillet. Une baisse de moins de 0,4% qui a néanmoins inquiété les investisseurs. Cette étude avait également permis de noter une baisse considérable du marché de la pierre dans la capitale française alors que les prix étaient à la hausse dans plusieurs autres villes comme Lyon et Nantes.

Toutefois, malgré cette tendance qui faisait croire à une baisse des prix immobiliers à Paris, un appartement de 7 m2 est vendu à 300 mille euros. C’est une véritable surprise pour l’immobilier à Paris dont la tendance varie à tout moment. On peut donc évaluer le m2 de cet appartement à 43 000 euros. Au départ, l’annonce parlait d’un appartement de 2 pièces de 37 mètres carrés dans la rue de l’Agent Bailly se composant d’un séjour avec sale d’eau, cuisine, WC et d’une chambre en mezzanine. Jusque-là, l’offre était plutôt intéressante et n’avait pas manqué d’attirer les clients. Ainsi, un prix de 300 000 euros pour 37 m2, soit près de 8000 euros/m2 seraient néanmoins abordables si on s’en tient aux tarifs qui s’appliquent aux quartiers prisés comme Notre-Dame de Lorette où le mètre carré est proposé à 10 000 euros d’après les récentes tendances.

Un appartement cher situé dans l’un des quartiers les plus prisés de Paris

Cependant, la réalité est tout autre car l’appartement en question serait d’une superficie de 7 mètres carrés, sous pente où on retrouve des WC à l’intérieur de la douche et qui se trouve elle aussi dans le salon. Ce logement coup de cœur est présenté comme un lieu plutôt calme. Sa « grande chambre » en mezzanine qui se trouve sous le toit, n’offre même pas la possibilité à un adulte de se mettre debout. Reste à savoir ce que les investisseurs de l’immobilier pensent de ce bien surtout pour le mettre à louer. Les acteurs de l’immobilier le savent mieux que toute autre personne que la vente d’un bien est loin d’être pareil pour ce qui est de la location de celui-ci. Il est donc plus facile de vendre n’importe quel bien immobilier plutôt que de faire louer un appartement d’une telle superficie.

Il faut rappeler que si ce bien réussit à être vendu à ce prix, il battra tous les records et sera sans doute l’appartement le plus cher à Paris jusqu’en 2019. Le mètre carré du dernier en date était de 35 880 euros sans oublier que Paris détient toujours le record après la vente d’un hôtel à 52 000 euros le m2 en 2018 dans le 6ème arrondissement. Le marché immobilier parisien reste très instable. Alors que les responsables d’agences immobilières à Paris témoignaient d’un boom après le confinement, ce dernier aurait connu une légère baisse en août comme nous l’apprenait PriceHubble dans sa récente étude. Si cet appartement de 300 000 euros arrivait à être vendu, cela relancerait à la hausse le marché.