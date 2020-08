Un célèbre chef français accusé d’agression sexuelle : des témoignages accablants s’accumulent !

Depuis le 12 août 2020, plusieurs rumeurs font fureur sur la toile. À en croire de nombreuses sources, un célèbre chef parisien aurait été auteur de harcèlement ainsi que d’agression sexuelle. Certes, le nom de ce dernier n’a pas encore été révélé, mais cela pourrait ne plus tarder. Face à de nombreux témoignages, l’intéressé serait en train de se préparer à foutre le camp du territoire français. La suite vous en dira plus.

Les révélations d’une rédactrice en chef qui ont chamboulé la toile

Le mercredi 12 août dernier aura marqué les esprits. La journaliste Julie Mathieu, également rédactrice en chef pour les magazines ‘’Fou de pâtisserie’’ et ‘’Fou de cuisine’’ passera par son compte Instagram pour faire part de certaines préoccupations. D’après sa publication, elle aurait reçu des tonnes de témoignages très accablants visant une célébrité de la foodosphere parisienne.

C’est à ce moment qu’on apprit qu’un chef cuisinier et pas des moindres, serait accusé de harcèlement et d’agression sexuelle par de nombreuses jeunes femmes. Au sein de ces dernières figure la Canadienne Bonny Peter. Bonny a en effet révélé qu’elle a été victime d’abus sexuel en janvier 2019. Le chef accusé était âgé de 38 ans à cette date, et Bonny Peter ne serait pas la seule à lui porter des accusations. Il y aurait également une femme et un enfant ainsi que six autres jeunes femmes qui se joignent à la liste.

Omerta

Un grand chef cuisinier adulé(?), dirige des restaurants prestigieux à Paris 39 ans, marié père de famille, accusé d'agression sexuelles, personne le nomme.

Pourquoi cette omerta car le tout Paris bouffe chez lui?

Moi, j'ai une petite idée sur son identité. Et vous?

Le nom du chef bientôt divulgué dans la presse…vivement !

Après ses accusations, Julie Mathieu reste presque toute étonnée au point de ne presque pas y croire à cause du respect qu’incarnait le cuisinier en question. Selon ses propos, l’estime et tout le plaisir éprouvé lors d’un passage dans les restaurants du présumé auteur des faits accablants le mettaient très loin de pareils agissements aux yeux de plusieurs y compris elle-même.

Il n’en fallait pas plus pour que de grandes investigations se lancent. En effet, le dimanche 16 août 2020, le site gastronomique ‘’Atabula’’ publiait une longue enquête qui se portait sur les violences sexuelles remarquées dans les restaurants de renoms. C’était donc le moment de faire un grand zoom sur un dossier concernant les violences en cuisine. Évidemment, comme on pouvait s’y attendre, il y a été question du jeune chef parisien qui d’ailleurs, est très bien connu dans le milieu. Pour l’instant, le nom de ce dernier ne peut être rendu public pour des raisons juridiques évidentes. Ce qui est sûr, cela ne tardera pas.

L’accusé s’apprêterait à disparaître

Selon plusieurs rumeurs dont il serait impossible de remonter à la source, le chef en question aurait l’ambition de quitter la France. Pour l’instant, on apprend d’après ‘’Atabula’’ qu’il n’y a encore eu aucune plainte déposée contre l’homme en question. Néanmoins, son nom n’a pas tardé à circuler dans le cercle gastronomique parisien et il se pourrait que des organisateurs d’événements culinaires ne lui accordent plus de place. C’est notamment ce que révèle ‘’Atabula’’ qui affirme que la participation au prochain festival Omnivore du chef au cœur de cette tourmente aurait été annulée depuis quelques jours.

Question : Est-ce que quelqu'un a une idée de qui il pourrait s'agir ? Merci par avance de vos réponses. On a un indice : il a 38 ans et a un enfant. J'ai bien trouvé un nom mais je ne suis pas sûr.

Un célèbre chef français accusé d’agression sexuelle https://t.co/U5dRAfzUqO — Louis Le Funeste (@funeste_le) August 18, 2020

On connaît déjà la difficulté pour une femme de s’imposer à la tête d’une entreprise dont l’univers est marqué en grande partie par la gent masculine. Même si certaines peuvent parfaitement y arriver, d’autres se sont vues et continuent de se voir confronter aux violences sexistes ainsi que sexuelles qui s’observent très souvent dans la quasi-totalité des milieux.