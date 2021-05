Un dîner presque parfait : incroyable, cette candidate a pleuré d’émotion en goûtant un plat

L’émission Un dîner presque parfait ne cesse de faire parler récemment : il faut dire que depuis que les restaurants sont fermés depuis autant de semaines et de mois, les français veulent trouver toutes les opportunités pour voir de beaux plats.

Toutefois, le succès n’est pas toujours au rendez-vous dans l’émission de cuisine Un dîner presque parfait. Il se trouve que l’on ne compte plus le nombre de fois où des candidats se sont trouvés dans une position terrible en préparant un plat.

Parfois, les candidats prennent les choses à la légère et se contentent du strict minimum, c’est le moins que l’on puisse dire. D’autres, quant à eux, font beaucoup d’efforts, mais il n’est pas rare de voir de nombreux échecs dans l’émission de cuisine Un dîner presque parfait. En effet, les candidats qui participent dans cette émission ne sont pas forcément de vrais cuisiniers, ce qui peut être assez tragique…

Un dîner presque parfait : des plats qui ne sont pas toujours de bon goût…

Il n’est pas rare de voir parfois, dans l’émission mythique Un dîner presque parfait, des candidats se plaindre des repas cuisinés par les autres candidats. Les situations sont parfois alarmantes, et parfois on se doute qu’ils peuvent même craindre de tomber malade après avoir pu participer à cette émission.

Cela n’a heureusement pas été le cas visiblement pour cette candidate : personne ne pouvait s’attendre à ce qu’elle réagisse de cette façon, et le moins que l’on puisse dire c’est que même les téléspectateurs les plus fidèles de l’émission n’avaient jamais vu cela. La scène que l’on a pu voir rappelle en effet le film de Disney Ratatouille, où l’on peut voir un critique culinaire se rendre dans un restaurant et goûter ce fameux plat.

C’est dès la première bouchée que, dans une scène culte, on peut voir ce dernier être complètement ému aux larmes. Une scène culte de l’univers de Disney que les fans ne se lassent pas de voir encore et encore.

Cette candidate ne s’attendait pas à vivre autant d’émotions dans l’émission…

A l’heure où la télévision montre assez souvent des images de téléréalité, personne ne pensait que l’émission mythique Un dîner presque parfait allait pouvoir être au coeur d’une situation aussi dingue. En effet, on a pu découvrir qu’une candidate est complètement retombée en enfance suite à la dégustation d’un plat auquel elle ne s’attendait vraiment pas.

C’est alors qu’après avoir pu boire un très bon apéritif, on a pu découvrir tous les invités passer à table auprès de Colin, qui a organisé le dîner. Mais ce dernier ne s’attendait pas à ce qu’Ambre lui fasse autant d’éloges. Très émue, la candidate de l’émission diffusée sur M6 en a profité pour évoquer le repas qui méritait « dix étoiles » selon elle.

Elle a pu dire contre toute attente que ce repas lui avait permis de retomber en enfance et de retrouver des émotions qu’elle n’avait plus vécu depuis de nombreuses années. Il faut dire qu’avec des champignons aussi succulents que le candidat a pu cuisiner, cela a de quoi faire rêver !

On a donc pu découvrir qu’Ambre s’est souvenue que, quand elle était petite, elle en profitait à l’époque pour venir cueillir des champignons. Le candidat a pu alors avoir une très belle note de sa part et obtenir une première place dans le jeu avec la note de 8,3/10.