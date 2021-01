Un essuie-tout spectaculaire qui va changer votre quotidien et enfin respecter la Terre

Il y a plusieurs écoles en France, certains foyers optent pour des serviettes en papier traditionnelles, d’autres pour des modèles en tissu qu’il faut laver, mais l’essuie-tout est vraiment sympathique. Vous avez des morceaux prédécoupés, il suffit ensuite de les jeter après les repas. C’est simple, efficace, mais problématique pour la planète puisque les déchets sont importants. Si vous souhaitez adopter rapidement une attitude écologique, nous vous recommandons d’acheter cet essuie-tout puisqu’il a clairement les moyens de changer votre vie comme peut le préciser Femina.

L’essuie-tout peut-il réellement être réutilisable ?

Lorsque vous pensez à ce papier qui ressemble à celui pour les toilettes en plus épais, vous estimez qu’il doit être jeté et il est impossible à nettoyer. Son pouvoir absorbant est plus ou moins conséquent en fonction des références, mais il est difficile d’imaginer une nouvelle utilisation. Cela est pourtant possible avec Bambaw, qui devrait révolutionner le monde écologique, car vous avez un essuie-tout à la fois lavable et réutilisable.

Cela facilite grandement votre quotidien puisque vous réduisez considérablement vos achats surtout si vous êtes un gros consommateur .

. Vous réduisez aussi les déchets, cela est important dans certaines villes surtout lorsque les poubelles ont des puces.

Vous aurez donc un essuie-tout composé à 80 % de bambou et ce n’est pas surprenant puisque cette matière première connaît un franc succès.

Le bambou se dévoile dans pratiquement tous les domaines liés à la maison. Vous avez des couverts, des assiettes, mais également des serviettes et des objets de décoration. Le principal objectif consiste à réutiliser tous les produits afin de réduire l’impact sur la planète et Bambaw semble avoir réussi ce pari. Il faut aussi noter que le bambou présente de sérieux avantages, il pousse très rapidement, il n’a pas besoin de produits chimiques pour proliférer et il est largement adopté par tous les écologiques du monde entier.

Il n’est donc pas surprenant que cet essuie-tout soit conçu avec du bambou puisqu’il est résistant et sa capacité d’absorption est considérable. Bien sûr, pour savoir s’il est vraiment efficace, vous devrez bien sûr acheter ce produit. Vous vous questionnez sans doute sur la réutilisation, car il faut savoir que vous pouvez laver les différentes feuilles.

Un essuie-tout qui passe à la machine à laver

Vous pensez que cela n’est pas possible, car, si vous mettez votre sopalin actuel dans la machine à laver, vous aurez une vraie catastrophe. Il se met en petits morceaux, il entache le filtre et surtout les vêtements qu’il faudra passer au sèche-linge afin d’enlever rapidement tous les résidus. Vous savez désormais que cet essuie-tout hors du commun peut être lavé à 40 degrés avec un programme classique. Il suffit bien sûr de suivre les indications du fabricant pour avoir un produit pratiquement neuf que vous pourrez réutiliser pour les repas et nettoyer la table ainsi que le plan de travail.

Il y a par contre un désagrément à ne pas négliger, elle concerne la température. Si cette dernière est trop élevée, l’essuie-tout qui se dévoile comme un produit magique devient trop petit. Le bambou est donc avantageux, mais il n’aime pas forcément les chaleurs. Bien sûr, vous devez aussi ranger les feuilles dans un endroit sec et propre, vous pourrez notamment acheter un distributeur par exemple. Si vous cherchez une solution écologique pour vous débarrasser de votre essuie-tout actuel, cette enseigne a sans doute concrétisé votre projet. Il faut désormais le trouver et sachez qu’il faut prévoir moins de 13 euros pour un petit rouleau.

Il suffira de le tester une seule fois pour l’adopter définitivement !