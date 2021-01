Un gâteau de crêpes en mode Tiramisu à goûter sans aucune modération

Nous avons un véritable attrait pour les crêpes, mais il est toujours lassant de les déguster de la même façon.

Nous vous proposons alors une astuce révolutionnaire que vous pourrez utiliser forcément en dehors de la Chandeleur. En effet, sur Internet, grâce à des applications comme Pinterest ou encore Instagram et Tik Tok, vous pouvez dénicher des vidéos très sympathiques et révolutionnaires.

Si vous souhaitez transformer un gâteau de crêpes pour découvrir un Tiramisu, c’est donc possible avec cette recette proposée par Tefal et Chef Club et nous avons pu la trouver sur le site de Grazia.

Quels sont les ingrédients pour ce gâteau de crêpes ?

Les ingrédients sont proposés pour 6 personnes, vous pouvez donc les diviser ou les multiplier en fonction du nombre de convives. Pour la pâte à crêpes, vous aurez besoin de 4 oeufs, de 250 grammes de farine, 6 cl d’huile et 50 grammes de sucre et 50 cl de lait. Si vous êtes intolérant au gluten, vous pourrez aussi opter pour de la farine de sarrasin par exemple. Pour la garniture, vous avez aussi une liste de courses précises.

Vous devez prévoir 50 grammes de sucre glace, 125 grammes de mascarpone et une gousse de vanille .

. Il faut aussi prévoir un litre de crème liquide et du cacao en poudre pour apporter un peu de gourmandise.

En termes d’équipements, la recette nécessite une plaque, un fouet électrique pour avoir un mélange homogène et un sac de congélation.

La première étape est simple puisqu’il faut préparer la pâte à crêpes, vous pouvez même la laisser reposer quelques minutes au réfrigérateur.

Il faut ensuite préparer la garniture avec la chantilly grâce au sucre glace, au mascarpone, la crème liquide et à la vanille.

Le sac de congélation est pratique puisqu’il remplace la poche à douille, si vous possédez cet ustensile, le contenant sera forcément inutile. Vous devez ensuite monter votre gâteau en déposant la chantilly entre les couches. La recette est relativement simple, mais, si vous souhaitez apporter de la légèreté, vous pouvez garnir le Tiramisu. En effet, les fruits rouges ont une place de choix et vous pourrez aussi profiter des fruits de saison en hiver comme la pomme ou encore l’ananas. Le choix dépend de vos préférences.

Une petite couche de chantilly est suffisante

Au lieu d’appliquer une couche conséquente pour la chantilly, il est préférable de ne pas avoir la main lourde, vous aurez des couches un peu plus fines et surtout des crêpes, mais le rendu sera assez agréable en bouche. Par contre, si vous ajoutez de la garniture avec des fruits rouges, réduisez le nombre de crêpes et augmentez légèrement la couche de chantilly pour avoir un dessert un peu plus aérien et donc goûteux. Cette recette n’est pas si complexe et vous trouverez forcément des vidéos sur YouTube notamment.

Les crêpes ont une place de choix pendant la Chandeleur et vous pourrez aussi les utiliser avec du salé si vous souhaitez préparer un déjeuner ou un dîner. Certains n’hésitent pas à les garnir avec des oeufs, du jambon et du fromage pour avoir une crêpe salée que vous pouvez aussi réaliser avec de la farine de sarrasin. Cette dernière a l’avantage d’être moins calorique que la farine classique de blé et pour les intolérants au gluten, c’est une astuce incroyable pour manger des crêpes sans avoir les désagréments comme les troubles digestifs qui sont souvent problématiques.

Bien sûr, il est toujours agréable de s’offrir quelques plaisirs et il est réjouissant de goûter un tel gâteau, mais n’ayez pas trop la main lourde puisqu’il reste calorique.