Un menu gourmand pour 5 euros avec du riz et du chocolat, découvrez l’incroyable astuce de Cyril Lignac

Généralement, le budget pour les courses est problématique puisque vous ne pouvez pas forcément acheter ce que vous souhaitez. D’autres n’arrivent pas à obtenir une alimentation variée, équilibrée et saine avec de petits budgets. Certaines personnes peuvent aussi se réfugier dans un fast-food puisque les menus sont abordables. Pourtant, Cyril Lignac vous montre qu’il est possible d’avoir un menu assez gourmand pour 5 euros seulement.

Un peu de saucisses et de riz pour Cyril Lignac

Bien sûr, l’émission Tous en cuisine est terminée et c’est finalement dommage puisque le chef proposait des menus assez rapides que tout le monde pouvait réaliser. De plus, il était possible de préparer directement le repas avec Cyril Lignac en suivant à chaque fois toutes ses astuces. Il est par contre au rendez-vous sur RTL et il vous propose régulièrement des menus sympathiques. Dernièrement, il a levé le voile sur sa recette des bugnes qui devrait vraiment vous satisfaire. Si vous pensez qu’il est impossible d’avoir un menu à 5 euros par personne, détrompez-vous, car Cyril Lignac vous prouve le contraire.

Dans son émission Tous en cuisine, le chef a montré à plusieurs reprises qu’il était possible de cuisiner avec peu d’ingrédients et des restes dans le réfrigérateur .

. Vous pouvez donc réaliser un délicieux riz sauté et, vous, l’accompagner avec des saucisses.

Bien sûr, si vous appréciez plutôt les merguez, c’est tout à fait possible de les remplacer.

Vous devez avoir la cuisson du riz d’un côté dans de l’eau et celle des saucisses dans une poêle avec un peu de gras.

Lorsque les saucisses sont bien grillées, il faut par contre surveiller la cuisson puisque l’apport en matières grasses reste faible. Vous pouvez les découper en petites rondelles et vous les ajouterez à votre plat un peu plus tard. Il est possible d’ajouter des oignons, de l’échalote, mais également du beurre pour le côté gourmand ainsi que de la roquette et des carottes. Incorporez le riz cuit et égoutté bien sûr, vous pouvez aussi conserver le jus de cuisson des saucisses pour apporter un petit goût sympathique.

Cyril Lignac vous propose également de réaliser une petite sauce pour accompagner l’ensemble avec du miel, de la sauce soja et du ketchup. C’est assez goûteux, voire réjouissant pour les papilles. Mais, si vous cherchez un côté onctueux pour votre santé, ajoutez-la à des blancs monté en neige.

Un dessert en chocolat, l’incontournable de Cyril Lignac

Si vous suivez le chef, vous savez qu’il possède plusieurs pâtisseries et il a déjà montré ses talents dans Tous en cuisine ou encore dans Le Meilleur Pâtissier sur M6. De ce fait, sa recette de la mousse au chocolat devrait vous plaire. Vous mélangez 200 grammes de chocolat noir avec la moitié de chocolat au lait et vous incorporez 170 grammes pour la crème liquide. Ajoutez un peu de lait chaud pour que le chocolat puisse fondre plus facilement que ce soit au bain-marie ou directement dans le micro-ondes, c’est plus rapide.

Le secret de la mousse au chocolat réside dans les blancs en neige qu’il faut monter avec 80 grammes de sucre et ils doivent être bien fermes pour que le résultat soit onctueux. Cyril Lignac vous informe qu’il faut les ajouter délicatement à votre chocolat fondu qui ne doit pas être trop chaud pour ne pas casser les blancs. Vous pouvez verser cette gourmandise dans des verres si vous n’avez pas de verrines et il faut par contre un temps de repos assez long pour que la mousse puisse prendre.