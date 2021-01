Un nouveau concurrent de McDonald’s et Burger King fait beaucoup de bruit, gros coup de tonnerre !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le domaine de la restauration rapide ne cesse jamais de faire parler de lui. Il faut dire en effet qu’entre McDonald’s, KFC, et Burger King, la concurrence est rude et c’est un commerce où on ne se fait pas de cadeau !

Les fast-foods sont dans la tourmente : comment vont-ils réagir face à l’arrivée d’un nouvel arrivant ?

Après le grand retour remarqué de Burger King en France il y a quelques années dans le monde de la restauration rapide, tout le monde s’apprête à vivre un vrai coup de tonnerre dans le monde de la restauration rapide. Il faut dire que déjà, il y a quelques années, quand Burger King a annoncé qu’il allait racheter Quick, les français ont été très surpris et ne s’attendaient pas à un tel effet d’annonce. En effet, la firme américaine avait débarqué en France il y a plusieurs années mais avait plus tard décidé de quitter le territoire français, complètement terrassé par Quick !

Du côté de McDonald’s, le géant du fast-food fait tout son possible pour lutter contre l’ascension fulgurante de Burger King qui gagne peu à peu du terrain : avec des campagnes de communication qui sont très agressives, on peut dire McDonald’s peut être très inquiet pour son avenir et va devoir redoubler d’efforts pour pouvoir tenir le coup. Face à un KFC qui se fait quant à lui bien plus discret, c’est une nouvelle chaîne de restauration de burgers que tout le monde s’apprête à découvrir prochainement. Autrement dit, la guerre entre les fast-foods à la française ne fait que débuter, et il va falloir bien s’accrocher !

Qui est ce nouveau concurrent qui inquiète tant Burger King et McDonald’s avec son arrivée en France ?

En voyant que les français sont presque les plus gros consommateurs de hamburgers dans le monde, on peut dire que c’est une opportunité de rêve pour toute chaîne de restauration américaine qui cherche un nouveau terrain de jeu pour développer son marché. Bien que nous sommes réputés en France pour notre grande gastronomie, nous avons un malin plaisir à déguster de succulents hamburgers !

My last burger for 2020. #TheHangInThereBurger from #FatBurger. The burger is delicious. Wished it looked more like the burger they use for marketing/ photo shoots. Thanks @Fatburger for making this burger 🍔 had to get it before the year ended. Finished in under 4 min 30 secs pic.twitter.com/XYSnlA3Nfz — Sean O (@TheRealSean_O) December 31, 2020

Dans quelques mois, on devrait découvrir un « gros » concurrent, c’est le cas de le dire, puisque c’est Fatburger qui débarque en France en proposant des burgers tellement gras que vous n’aurez pas besoin d’en manger deux ! D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si la créatrice de cette entreprise de fast-food américain voulait en se lançant développer un concept de repas unique avec un hamburger qui contient tous les aliments nécessaires à un bon repas.

Pour pouvoir bien s’en rendre compte, il vous suffira tout simplement de compter les calories piur voir que les hamburgers de Fatburger n’ont absolument rien à voir avec ceux de Burger King ou encore McDonald’s. Les plus gourmands pourront même opter pour un énorme hamburger XXXL qui ne contient pas moins de 2050 : à côté de cela, le Big Mac avec 495 calories n’a absolument rien à voir et tourne même au ridicule !

Triple stack impossible fatburger w/ sweet potato fries #veganfood pic.twitter.com/TI9HSzNziA — Macaroon (@lookmahnohandle) January 1, 2021

Avec des tarifs aux Etats-Unis qui oscillent entre 4 et 10 dollars selon le hamburger, nous avons tous hâte de goûter à ces nouveaux burgers, même s’ils risquent de nous faire prendre quelques kilos en plus si on en croit bien les calories indiquées par Fatburger sur leurs différents emballages alimentaires !