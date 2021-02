Un nouveau confinement et des vacances de février communes à toutes les zones ? Voici les nouvelles !

Avec les annonces de Jean Castex, les Français sont quelque peu déstabilisés, car ils ne savent pas si un confinement sera à l’ordre du jour. Certains pensaient que le président de la République prendrait forcément la parole à la fin du mois de janvier, mais le gouvernement semble jouer au Poker. En effet, il tente une stratégie décrite par certains comme dangereuse puisque la situation sanitaire pourrait prendre de l’ampleur au même titre que la crise économique.

Un possible retour du chômage partiel

En Australie, les habitants auront l’occasion d’assister aux différentes rencontres de tennis sans suivre des restrictions, mais la France ne semble pas avoir avancé d’un pas depuis mars de l’année dernière. Certes, le président de la République n’a pas proposé un confinement, mais de nouvelles mesures restrictives. De ce fait, pour les vacances de février, il y a de nombreux doutes : seront-elles maintenues aux dates prévues ? Faudra-t-il prendre quelques congés à cause d’un allongement ? Les parents pourront-ils bénéficier d’une autre mesure ?

🇫🇷 FLASH – Un prolongement des vacances scolaires de février fait partie des scénarios envisagés par le gouvernement pour freiner la propagation de la #COVID19. (#Attal sur France Inter) #COVID19francepic.twitter.com/gkXPtWYaAd — Mediavenir (@Mediavenir) January 28, 2021

Selon Gabriel Attal qui a pu s’exprimer sur France Inter, le gouvernement envisage un prolongement des vacances de février .

. Il s’agit par contre d’une mesure parmi tant d’autres, elle n’est pas validée seulement évoquée.

Si cela était validé, les enfants ne retourneraient pas à l’école et le confinement sera alors à l’ordre du jour avec toutes les contraintes connues par le passé.

Le gouvernement pourrait alors envisager le chômage partiel comme c’était le cas lors du premier confinement.

Le dispositif est désormais bien connu par la France puisqu’il a été appliqué pendant de nombreuses semaines. Toutefois, il y a des conditions à respecter pour que le chômage partiel soit mis en place. En effet, les parents des enfants de moins de 16 ans étaient concernés au même titre que ceux qui ont un enfant victime d’un handicap. Il faut également que le télétravail soit impossible pour les deux parents. Par contre, le gouvernement pourrait débloquer le chômage partiel pour un seul parent.

Une attestation devait aussi être fournie aux familles, elle montre que les enfants ne peuvent pas être accueillis à l’école. Pour l’instant, il s’agit juste d’une piste, mais les Français auront-ils le temps de s’adapter aux nouvelles mesures ?

Quelles seront les prochaines mesures ?

La semaine dernière, Jean Castex n’a pas évoqué les vacances de février puisque la France semble avancer au jour le jour. En effet, les contaminations sont nombreuses et le couvre-feu ne semble pas être aussi efficace que certains auraient pu le penser. Nous rappelons qu’il est généralisé dès 18 heures. Le Premier ministre à la suite du conseil d’urgence a décidé de renforcer tous les contrôles, de fermer les commerces de plus de 20 000 m² et de fermer les frontières pour ceux qui viennent des pays en dehors de l’Union européenne.

🇫🇷 FLASH – Mesures qui pourraient être mises en place pour le #ConfinementHybride : – Rallongement des vacances de février pour les élèves – Prise de RDV ou jauge très limitée dans les #commerces – Maintien d’1 jour de cours en présentiel pour les #étudiants (BFMTV) #COVID19 — Mediavenir (@Mediavenir) January 29, 2021

Dans quelques jours, si ces mesures ne portent pas leurs fruits et si elles ne permettent pas de ralentir la propagation du virus alors que la campagne de vaccination peine à prendre de l’ampleur, de nombreux Français sont conscients que des mesures drastiques seront proposées. De ce fait, les vacances de février pourraient finalement se dérouler sous un confinement et il serait possible qu’elles soient allongées. Bien sûr, ce sont des spéculations qu’il faut prendre avec des pincettes, mais de nombreux experts estiment que les dernières mesures du gouvernement ne seront pas suffisantes.

Si vous parcourez les réseaux sociaux, des Français ne comprennent pas ces nouvelles décisions alors que les transports en commun sont rythmés par de nombreux voyageurs et que les commerces en dehors des centres sont ouverts.