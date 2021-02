Un nouveau phénomène explique cette prise de poids et cette grande fatigue

Vous pensez sans doute que vous prenez du poids, car votre alimentation n’est pas celle escomptée. C’est peut-être le cas, mais ce n’est pas toujours la raison à cette situation. En parallèle, vous avez une grande fatigue et vous estimez que vos journées sont un peu éreintantes. En réalité, c’est une carence qui sera à l’origine de ces deux problématiques et il sera judicieux de se renseigner pour en savoir un peu plus. Vous pourriez enfin perdre du poids alors que, depuis quelques mois, la balance n’affiche pas le chiffre que vous souhaitez.

Une carence en tryptophane pourrait être la cause première

Vous n’avez sans doute jamais croisé ce mot et, pourtant, il est important puisqu’il est indispensable pour la régulation des hormones. Ces dernières ont clairement un rôle à jouer pour votre fatigue et votre perte de poids. De ce fait, lorsque le tryptophane n’est pas au rendez-vous, il n’est pas surprenant que votre organisme soit la cible de certains maux. D’autres problématiques sont à prendre en compte puisque cette carence peut expliquer les problèmes d’endormissement ou encore les fringales qui sont impossibles à comprendre.

Votre journée est aussi rythmée par une bonne dose de stress et malgré toute la bonne volonté du monde, vous n’arrivez pas à le supprimer .

. Les fringales seraient surtout causées par le manque de tryptophane dans votre organisme, mais vous pouvez tout de même le trouver naturellement dans votre alimentation.

Vous pouvez donc opter pour des féculents complets, des lentilles, des noix de cajou ou encore des bananes et même des arachides.

Pour faire le plein de tryptophanes, il peut être conseillé de choisir des viandes blanches de qualité et même des protéines de soja.

Bien sûr, si la situation a tendance à perdurer et à prendre de l’ampleur, nous vous conseillons vivement de vous tourner vers un nutritionniste ou vers votre médecin. Ce dernier pourrait clairement identifier un problème sous-jacent qui peut expliquer cette prise de poids insupportable. En effet, certaines femmes, et même des hommes n’arrivent pas à perdre quelques kilos malgré l’alimentation et la pratique d’un sport. Les causes sont souvent plus précises, d’où l’intérêt de consulter si vous avez des doutes.

Ne négligez pas cet acide animé au vu des avantages

Si vous avez une carence en tryptophane, vous connaissez tous les désagréments, mais, si vous optez pour une bonne alimentation, vous comprenez rapidement l’intérêt de ces produits. En effet, il y a quelques bienfaits qui méritent votre attention, car vous facilitez l’endormissement et vous aurez enfin un sommeil réparateur, ce qui n’était pas le cas autrefois. Comme vous avez des carences en tryptophane, vous n’arrivez pas à vous endormir, votre nuit est agitée et la fatigue prend de l’ampleur. De plus, vous avez des fringales alimentaires qui entachent votre moral à cause de la prise de poids.

Cet acide aminé est aussi recommandé puisqu’il s’agit d’un anti-dépresseur qu’il ne faut pas mettre de côté. Vous aurez un effet positif si vous avez tendance à être déprimé par exemple. Nous avons donné quelques sources pour trouver naturellement le tryptophane, mais sachez que d’autres aliments sont riches. Ce sera le cas pour le riz complet, les oeufs, les produits laitiers, le poisson, et même le chocolat ou encore la levure de bière. Si vous avez des carences, c’est peut-être l’heure de réaliser une prise de sang et de procéder à une alimentation équilibrée et variée.