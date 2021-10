Un outil génial, il permet de savoir que vos produits de beauté sont périmés !

Les produits de beauté ont également des dates de péremption. Mis à part ceux que nous utilisons déjà, il peut arriver qu’on paie un produit déjà périmé depuis la boutique. C’est une possibilité à ne pas exclure. Mais vous n’avez plus à vous inquiéter à ce sujet. Il existe aujourd’hui des plateformes et autres astuces permettant d’éviter ce genre de déconvenue.

Les plateformes et applications pour vérifier la date de péremption

Acheter un produit de beauté au magasin et s’apercevoir à la maison qu’il a été fabriqué il y a près de 8 ou 10 ans, c’est déjà arrivé à plus d’une personne.

Une vidéo TikTok de Canon Ryder a fait sensation en 2020 pour cela. En effet, le jeune homme s’est filmé en train de vérifier la date de péremption d’un cosmétique avant de passer à la caisse. Les abonnés ont cependant été choqués de découvrir que la date de fabrication du produit était le 4 janvier 2011, et que la durée de conservation était censée être de 36 mois.

Check Cosmetic est donc l’un de ces outils permettant d’éviter aujourd’hui ces types de désagréments. Il est disponible en plateforme et en application. L’utilisation est simple : il suffit de choisir une marque ou de la rechercher dans la barre automatique, et donner ensuite le code qui figure sur l’emballage de chaque cosmétique. En quelques secondes vous saurez si votre produit pourra ou non être utilisé. Il y a aussi d’autres plateformes comme Cosmetic Batch Code Checker et CheckFresh.

Reconnaître les produits périmés dans son étagère

Pour dorénavant s’épargner les mauvaises surprises même à la maison, Il faut avant tout scruter les informations sur la boite ou l’emballage du cosmétique. La date limite d’utilisation optimale, souvent indiquée comme suit : « à utiliser de préférence avant… » est par exemple à contrôler impérativement. Ensuite, il faut vérifier la période après ouverture, qui est indiquée sous forme de dessin représentant un pot ouvert, et sur lequel peut être écrit 6M, par exemple. Pour signifier qu’une fois ouvert le produit pourra être utilisé maximum 6 mois.

En dehors de ça, l’autre signe d’un produit périmé est son odeur. Si celle-ci change ou qu’elle devient désagréable, ce n’est pas bon signe. Tout changement de texture ou de couleur doit être également un signe d’alerte. Si le produit devient granuleux, sec ou difficile à appliquer, ou si le parfum semble modifié, il vaut mieux ne plus l’utiliser.

Quand on constate la péremption de ses produits de beauté, la meilleure chose à faire est de les jeter. Utiliser des produits déjà périmés sur votre visage ou sur votre peau comporte de sérieux risques d’infection. De tels produits en contact avec la peau peuvent devenir des nids à bactéries. Il peut donc avoir l’apparition de petits boutons, de rougeurs ou même d’irritations sur les parties de peau près des yeux. La prudence doit donc réellement être de mise avec de tels produits.