Un peu de Koh Lanta débarque dans TPMP : Cyril Hanouna a-t-il fait le bon choix ?

Koh Lanta et TPMP ne fusionnent pas, mais Cyril Hanouna a décidé d’embaucher un nouveau chroniqueur à savoir un ancien aventurier. Vous avez notamment pu le découvrir hier, le 6 janvier puisqu’il est désormais présent autour de la table. Il est important de préciser que cela ne pourra pas nuire à une collaboration avec Koh Lanta puisqu’il ne pourra jamais retourner dans l’émission. Comme il a pu l’expliquer, il a fait de la télé-réalité puisqu’il a pu participer aux Anges, de ce fait, le contrat a été rompu.

C’est d’ailleurs un point très important qu’il faut impérativement prendre en compte.

Pascal Salviani rejoint TPMP, grosse déception des internautes

Sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs ont tendance à défiler, ils viennent et partent après une ou deux émissions. D’autres sont clairement récurrents, mais Cyril Hanouna souhaite renouveler son équipe. C’est aussi pour cette raison que Pascal Salviani a pu rejoindre C8 et il avait déjà un passage il y a quelques semaines en tant que participant de cette émission.

Si vous avez pu suivre Koh Lanta, vous avez sans doute découvert le principal avantage de Pascal .

. En effet, le candidat n’a pas sa langue dans sa poche et il partage souvent tout ce qu’il pense sans se soucier des conséquences.

Il avait fait des ravages dans le programme de TF1 qui devrait démarrer prochainement avec une nouvelle saison.

Ce soir dans #BalanceTonPost nous répondons à toutes vos questions sur le vaccin. Envoyez-les nous avec le hashtag #BalanceTonPost ! Rendez-vous ce soir à 21h15 sur @C8TV ! pic.twitter.com/OXSATpneFO — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) January 7, 2021

Les internautes ne s’attendaient pas à cette nouvelle et les spéculations ont été nombreuses. Certains attendaient Hugo Clément ou encore Patrick Sébastien, qui a été mis de côté, par France Télévisions. La réalité a été clairement différente, car le présentateur de TPMP qui est pointé du doigt concernant sa parodie contre Arthur a jeté son dévolu sur Pascal. Les internautes ont donc été clairement déçus au vu des informations partagées sur les réseaux sociaux. Pour le présentateur, la venue est toutefois positive et il a déjà pu participer aux différents débats. Parmi ces derniers, il y avait les précédentes audiences de Koh Lanta, il était convaincu qu’elles n’ont pas toujours été au beau fixe avec une moyenne inférieure à 4 millions.

Pascal est décrit comme un passionné de télévision

Depuis le retour de TPMP sur C8, certaines personnes ne sont pas présentes autour de la table, elles sont alors discrètes, mais il est souvent difficile de savoir si les chroniqueurs ont jeté l’éponge. Vous avez toutefois Pascal, qui sera désormais présent, et il a fait le bonheur de Cyril Hanouna en acceptant son arrivée. Il précise également en direct qu’il connaît parfaitement le monde de la télévision et selon lui, c’est un « truc de fou, c’est un vrai passionné de télé ». Il pourra donc partager ses impressions sur le sujet. Bien sûr, dans le programme de TF1, et même dans les Anges, il avait clairement un franc-parler intéressant et il pourra donc augmenter les audiences.

Que pensez-vous du geste de Michel Cymes de se faire vacciner en direct à la télé ? #TPMP — TPMP (@TPMP) January 7, 2021

Sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, les internautes ont clairement fait part de leur mécontentement. En effet, ils attendaient de bons chroniqueurs, et même des remplaçants qui en valaient la chandelle, mais ils ont finalement eu Pascal. Ce dernier pourrait tout de même être plaisant, il ne faut pas juger dès sa première prestation. Par exemple, Jean-Pascal Lacoste, qui est issu de la Star Academy, a notamment pu faire ses preuves et il a prouvé qu’il était un chroniqueur sympathique. Dans tous les cas, les internautes critiquent régulièrement les chroniqueurs de TPMP et ce ne sera sans doute pas la dernière fois que cela se produit.