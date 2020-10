Un remède contre le coronavirus aurait-il été découvert par l’institut Pasteur ?

Depuis l’avènement de l’épidémie du coronavirus, les laboratoires se sont livrés dans la course pour trouver le remède le plus efficace contre cette maladie. Toutefois, l’institut Pasteur de Lille n’a cessé de faire parler de lui au sujet de ses recherches.

L’institut Pasteur de Lille sur la route de la solution contre le covid-19

Les scientifiques de cette fondation travaillent d’arrache-pied afin de trouver un traitement adéquat pour protéger les personnes du virus. Alors que la France fait face à de nouvelles contaminations, l’institut Pasteur a intensifié ses recherches et pense avoir trouvé un remède, selon une annonce faite par la fondation ce mardi.

Les scientifiques de l’institut Pasteur de Lille ont dévoilé les résultats de leurs recherches concernant le traitement contre le covid-19. Ces derniers estiment avoir trouvé une molécule capable de lutter efficacement contre le virus après avoir fait plusieurs tests. Les internautes ont même été surpris d’apprendre que ce médicament était déjà disponible sur le marché. Il s’agit d’un projet mis sur pied depuis 5 mois et qui a été mené jusqu’ici par la grande équipe de chercheurs de l’institut Pasteur. Ces derniers s’étaient fixés l’objectif de réaliser des tests sur plus de 2000 molécules afin de trouver celle qui correspondrait à leur attente afin de concevoir un remède efficace contre l’épidémie du coronavirus.

L’institut Pasteur annonce avoir trouvé le médicament contre le coronavirus

Le directeur scientifique de l’institut, le Pr Benoît Déprez s’est exprimé à cet effet au micro de la Voix du Nord « Nous avons démontré in vitro (en laboratoire) qu’une molécule présente dans le principe actif d’un médicament existant est active contre le coronavirus. Nous l’avons testée sur des cellules humaines du poumon et les résultats se sont révélés très prometteurs ». Parmi toutes les molécules testées, seulement une a pu se manifester efficacement et c’est loin d’être l’hydroxychloroquine qui a fait tant parler ces 4 derniers mois. La molécule concernée, présente néanmoins quelques limites car n’ayant pas été résistante sur les échantillons plus complexes, serait cliniquement moins efficace d’après le Professeur. Toutefois, elle s’est avérée positive lors des résultats des premiers criblages. L’institut Pasteur préfère garder secret le nom de la molécule d’autant plus que son équipe envisage de produire de manière raisonnable si cela arrivait à fonctionner.

Toutefois, l’un des membres de L’institut Pasteur de Lille n’a pas caché leur plus grosse contrainte qui reste celle des finances. La fondation dit être en manque de moyens suffisants pour mener à bien son projet. En effet, cette équipe de scientifiques souhaitent avoir un financement d’une valeur de 5 millions d’euros pour effectuer ses essais cliniques sur environ cent patients. Si tout se passe comme prévu, ce médicament sera accessible dès le début d’année 2021. En fin du mois de juillet, l’institut Pasteur de Lille faisait encore parler d’elle. Il aurait formé une équipe de scientifiques baptisée « task force » dont la mission consiste à se mobiliser pour affronter le covid-19. Ces derniers n’ont pas cessé de faire des tests sur des molécules déjà utilisées pour traiter d’autres maladies afin de trouver un traitement contre le coronavirus. Après plusieurs mois de recherches, l’équipe de l’institut Pasteur semble avoir finalement trouvé le médicament. Il faut préciser que cette équipe de scientifiques qui aurait participé à ce projet est composé de spécialistes issus de plusieurs domaines.

De son côté, le gouvernement français ne cesse d’accroitre des stratégies visant à freiner la propagation du virus. Le Ministre de la santé a récemment annoncé de nouvelles restrictions, notamment la fermeture des restaurants à partir de 22h sans oublier le port du masque, le respect de la distanciation, l’interdiction des rassemblements de plusieurs personnes et bien d’autres mesures sanitaires qui sont toujours de rigueur malgré le relâchement de la population.