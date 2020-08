Un si grand soleil (France 2) : cet énorme retournement de situation entre Hugues et Elisabeth !

Dans le feuilleton « Un si grand soleil » diffusé tous les soirs du lundi au vendredi sur France 2, Hugues Ancelin fait partie des personnages principaux.

Élisabeth se fait manipulée par Hugues Ancelin

Il vient récemment à Montpellier et paraît être un homme tout à fait comme il faut. Homme d’affaires de métier, ses traits de caractères, obscures, ne tardent cependant pas à se montrer. Pour faire fortune, il a un plan bien conçu en tête.

Il se jette sur Elisabeth Bastide qui est une femme distinguée. De base, elle possède un caractère dur, intraitable. Etant donné qu’elle n’hésite pas à maltraiter les autres, jusqu’à ses proches. Tous ceux qui pourraient venir entraver son chemin. Par contre, cette froideur en apparence réserve une femme tendre et délicate. Hugues a séduit cette femme après avoir quitté Laetitia. Le plan d’Hugues commence à se réaliser. Grâce à son talent de manipulateur, Élisabeth accepte volontairement son avance. Par conséquent, il devient de plus en plus riche par l’intermédiaire de la famille Bastide.

Par ailleurs, tous les proches d’Élisabeth commencent à prendre conscience des manigances d’Hugues Ancelin. L’avocat de ce dernier étant amoureux d’Élisabeth, celui-ci a couru un grave danger en écoutant les aveux de Laetitia. Par peur, il préfère proposer une certaine somme à Hugues en échange de son départ. L’avocat lui propose un million, pour qu’il abandonne Élisabeth. Hugues exige un million et demi en menaçant de faire souffrir Arthur, le fils de Laetitia.

Le fils d’Élisabeth, Julien Bastide a également des soupçons sur le prétendu homme d’affaires que fréquente sa mère. Il se livre alors à une filature et de l’espionnage et tombe sur une vérité choquante. Il montre la vidéo à Élisabeth qui ouvre alors les yeux et commence à comprendre les manipulations et l’escroquerie qu’elle a subie, sans parler des conflits qu’elle a causés dans sa famille.

Hugues Ancelin ne cherche que la souffrance d’Élisabeth

Un matin, Hugues sert le petit déjeuner de sa femme. Il annonce à sa bien-aimée qu‘il voulait se faire un weekend à deux à Sicile et qu’il avait déjà acheté les billets. Élisabeth ne veut pas y aller parce qu’elle choisit de se reposer un peu. Hugues propose de reporter ce petit voyage, mais sans aucun résultat étant donné que sa femme refuse jusqu’au bout. Élisabeth ne change pas d’avis alors Hugues monte le ton. Élisabeth va ensuite rencontrer Johanna et lui annonce qu’elle va entamer la procédure de divorce. De ce fait, Johanna téléphone à Hugues pour connaitre son avis et pour l’avertir. La réponse inquiète Élisabeth parce qu’évidemment, Hugues refuse le divorce et le fait de quitter son foyer.

Hugues montre enfin son vrai visage à Elisabeth 😰 N'attendez pas ce soir, votre épisode est déjà disponible sur https://t.co/u4NWxEVQVl ⬇️https://t.co/uEiZ9qHSMe pic.twitter.com/d0dpT8QWcf — Un si grand soleil (@UnSiGrandSoleil) August 7, 2020

Les paroles d’Hugues mettent Élisabeth dans l’angoisse, par conséquent, elle ne retourne plus chez eux. Elle préfère louer une chambre à l’hôtel. C’est alors qu’elle voit la voiture d’Hugues et prend peur, heureusement son avocat la rejoint pour la réconforter.

Hugues Ancelin manipule toujours Élisabeth même si elle découvre toutes ses mauvaises intentions et son caractère louvhe. Élisabeth, la femme forte et intelligente devient désormais faible parce qu’elle sait que son mari est capable de tout. Plusieurs actes d’Hugues ont dévoilé son vrai visage. Vu que l’homme d’affaires avait harcelé Arthur, Manon pourrait être la prochaine victime. En effet, la petite fille d’Élisabeth a contrarié plusieurs fois son époux. La suite de l’histoire nous racontera ce qu’il va faire.

Emmy est toujours décidée à quitter Montpellier… 😢 Retrouvez votre épisode du jour sur https://t.co/u4NWxEEfwL ⬇https://t.co/KMOEoQZSWM] pic.twitter.com/iRYLXcOpC9 — Un si grand soleil (@UnSiGrandSoleil) August 12, 2020

Le tournage de « Si grand soleil » se passe à Montpellier. Les relations amoureuses, l’amitié, et même les tragédies constituent l’histoire.