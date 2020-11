Un si grand soleil : un acteur phare atteint de coronavirus fait réagir la production !

Les téléspectateurs de cette chaîne devront s’armer de patience car la production a annoncé le bouleversement de plusieurs de ces programmes en raison du nouveau confinement. Alors que le coronavirus continue de sévir, les acteurs ne font pas l’unanimité parmi ses victimes.

Teïlo Azaïs, l’un des acteurs de la série Un si grand soleil, atteint de coronavirus

Un si grand soleil qui est à sa troisième saison, a été frappé par un cas de coronavirus. Depuis l’avènement de cette maladie, plusieurs célébrités ont été testées positive à cette maladie et cette fois, c’est au tour d’un acteur d’Un si grand soleil. En effet, Teïlo Azaïs qui joue le rôle d’Enzo dans le célèbre feuilleton de France 2 a fait des révélations étonnantes sur son expérience. Il s’est fait connaître en 2019 lors de sa participation à cette série et serait devenu très populaire sur les réseaux sociaux. Vendredi dernier, alors que le président de la république française annonçait un second confinement, le jeune acteur français en a profité pour faire savoir à ses followers qu’il était atteint du covid-19.

Voir cette publication sur Instagram C’est la nuit que les démons sortent… Une publication partagée par Téïlo.Azaïs (@teilo.azais) le 20 Oct. 2020 à 9 :34 PDT

Il a partagé avec les abonnés de sa page, un document qui certifie qu’il a été testé positif à cette maladie. En légende de son post, il s’en est pris à cette maladie lorsqu’il s’exclame « Est-ce que je t’ai dit que tu pouvais venir dans mon corps bâtard @covid19 ». À la suite de sa publication, il a également mis un lien qui informe davantage sur le coronavirus, une manière pour l’acteur de sensibiliser ses fans. Même si le tournage de cette série se poursuit, les téléspectateurs devront encore attendre pour que ce programme soit à nouveau diffusé sur France 2. Ceci étant, le journal de 20h sera désormais prolongé afin de remplacer Un si grand soleil. Cette série qui bénéficiait déjà d’un avis favorable auprès des téléspectateurs de France 2, s’est vue être interrompue à cause de la crise sanitaire. Même si la situation de Teïlo Azaïs n’est pas la raison principale pour laquelle le feuilleton a été suspendu, ses fans souhaitent néanmoins le revoir sur le petit écran.

Le coronavirus ne cesse de se propager

Le gouvernement compte plus que jamais sur le sens de responsabilité de ses citoyens afin de barrer la voie au virus. Il ne cesse de se propager et si les mesures annoncées par les pouvoirs publics ne sont pas respectées, le nombre de cas risque de s’augmenter dans les prochains jours. D’après le conseil scientifique qui s’inquiète de cette situation, ce deuxième confinement ne suffira pas pour que la situation s’améliore d’ici les fêtes de fin d’année. D’après les dernières statistiques annoncées par la Santé Public France le 3 novembre, le pays a enregistré près de 38.289 décès et 36.330 nouvelles contaminations en 24h. Des chiffres qui inquiètent de plus en plus les populations.

Le coronavirus qui a déjà fait plusieurs victimes n’est pas prêt de s’arrêter. Alors que cette maladie n’épargne même pas les stars, la liste de ceux qui ont contracté ce virus n’est pas exhaustive. On peut citer le président des États-Unis, Donald Trump et son épouse, le basketteur français Rudy Gobert, la chanteuse Jenifer, le ministre français Franck Riester, Itziar Ituno de la Casa de Papel, Hélène Darroze de Top Chef et bien d’autres. Teïlo Azaïs a lui aussi rejoint cette liste. Toutefois, ses fans lui ont souhaité un bon rétablissement.