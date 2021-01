Devenez un top chef et arrêtez de faire ces graves erreurs avec la viande rouge qui vous font perdre tout le goût !

Pas un jour ne se passe sans que l’on entende parler aujourd’hui de conseils alimentaires pour être sûr de ne jamais se tromper sur la cuisson de certains aliments.

Aujourd’hui, avec ces quelques conseils dans les lignes qui suivent, vous serez alors sûrs de pouvoir goûter aux meilleures viandes rouges sans les rater !

Cuire votre viande rouge sans attendre une seconde de plus

Même si vous pourriez être tentés de laisser la viande reposer un peu avant de la cuire (comme cela est conseillé pour de la viande blanche), nous ne pouvons que vous encourager à cuire directement la viande rouge pendant qu’elle est fraîche. En effet, c’est le meilleur moyen de garder tout le goût de la viande rouge et de ne pas le perdre lors de la cuisson. Si vous avez opté pour une belle pièce, cela serait vraiment dommage de rater votre cuisson… Une bonne viande rouge doit par ailleurs être consommée au plus tôt après son achat : on estime que sa durée de conservation serait de 24 heures seulement.

Ajouter des matières grasses

Afin de préparer votre viande rouge et d’avoir une bien meilleure cuisson, ne vous limitez pas dans les matières grasses. En effet, même si certains ne jurent que par la cuisine au beurre, ou au contraire à la cuisine avec de l’huile d’olive, dans la réalité les deux sont conseillés et vous pouvez même les mélanger sans aucun problème.

Retourner la viande au moment venu

Pour une bonne cuisson de votre viande rouge, tous les meilleurs cuisiniers comme Philippe Etchebest vous répondront que cela dépend essentiellement du morceau de viande. Vous pouvez demander à votre boucher des conseils à ce sujet d’ailleurs, car dans certains cas il est préférable d’attendre que la croûte se forme sur la viande rouge.

Choisir un bon assaisonnement

Si vous avez choisi une bonne viande rouge, alors pensez bien à l’assaisonner également après que celle-ci soit bien cuite et pas avant ni pendant la cuisson. En effet, certains en profitent pour placer leurs plus belles épices au moment de la cuisson, mais c’est une grave erreur : cela a pour effet de brûler les épices et de perdre tout le goût !

Viande rouge : pourquoi est-il important d’éviter la catastrophe pour votre prochaine cuisson ?

Que vous ayez décidé de réaliser un boeuf bourguignon ou une bonne entrecôte généreuse, sachez que même si votre plat est le plus beau, celui-ci pourrait être complètement gâché si vous ne faites pas attention à la cuisson. Il n’est en effet pas rare de voir parfois de belles pièces de viande complètement gâchées à cause d’une cuisson qui est trop mal réalisée. Qu’il s’agisse d’une viande trop cuite ou au contraire trop crue, même le chef Philippe Etchebest n’hésiterait pas à critiquer vivement une cuisson complètement ratée : c’est la base de la cuisine !

Et si certains comme Cyril Lignac voudraient sans aucun doute ajouter leur touche personnelle comme le fameux piment d’espelette qui a fait toute sa réputation à ses débuts sur M6, les basiques ne changent pas ! En cuisant une bonne viande rouge, vous pourrez d’autant plus bénéficier de tous ses effets positifs pour la santé : le bœuf est notamment idéal pour des apports en vitamines B, même si en abuser pourrait selon certaines études controversées apporter des cancers ou d’autres maladies.